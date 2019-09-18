Пушков оценил стратегию украинского генерала по возвращению Крыма

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал фантазиями планы Киева по возвращению Крыма.
Ранее экс-глава украинской разведки Николай Маломуж заявил, что украинские власти при улучшении ситуации в стране могли бы организовать для полуострова "переходный этап", обустроив в Крыму свободную экономическую зону в "международном формате" по примеру Гонконга.
"Киевские фантазии о возвращении Крыма - не более, чем фантомные боли. Не будет ни "свободных зон", ни "ментальных сопряжений". Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть", - написал Пушков в Twittеr.
Крым вернулся в состав России в результате референдума после государственного переворота на Украине в 2014 году. Более 95 процентов жителей полуострова поддержали идею о воссоединении. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом. Президент Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.