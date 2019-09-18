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РИА Новости

Пушков оценил стратегию украинского генерала по возвращению Крыма

15:55 18.09.2019 (обновлено: 19:53 18.09.2019)
16903
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал фантазиями планы Киева по возвращению Крыма.
Ранее экс-глава украинской разведки Николай Маломуж заявил, что украинские власти при улучшении ситуации в стране могли бы организовать для полуострова "переходный этап", обустроив в Крыму свободную экономическую зону в "международном формате" по примеру Гонконга.
Вид на Ялту
Вчера, 14:20РИА Новости
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
"Киевские фантазии о возвращении Крыма - не более, чем фантомные боли. Не будет ни "свободных зон", ни "ментальных сопряжений". Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть", - написал Пушков в Twittеr.
Крым вернулся в состав России в результате референдума после государственного переворота на Украине в 2014 году. Более 95 процентов жителей полуострова поддержали идею о воссоединении. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом. Президент Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
13 сентября, 10:51Радио Sputnik
Зеленский: Украина будет бороться за возвращение Крыма "не только словами"
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Обсудить 16
Николай МаломужАлексей ПушковКрымРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Уже не Маломуж но и не Большежена пока. Очередной онанист!
18 сентября, 15:58
Ryskin Andy
34150001
Может случиться так, что Крым со временем захочет полной независимости от всех. Захочет быть самостоятельной страной.
18 сентября, 17:31
Марианна Березина
101027
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