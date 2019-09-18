Пушков оценил стратегию украинского генерала по возвращению Крыма

Ранее экс-глава украинской разведки Николай Маломуж заявил, что украинские власти при улучшении ситуации в стране могли бы организовать для полуострова "переходный этап", обустроив в Крыму свободную экономическую зону в "международном формате" по примеру Гонконга.

Крым вернулся в состав России в результате референдума после государственного переворота на Украине в 2014 году. Более 95 процентов жителей полуострова поддержали идею о воссоединении. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом. Президент Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.