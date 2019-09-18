Взявшая интервью у Путина школьница встретилась с Ником Вуйчичем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Восемнадцатилетняя Регина Парпиева, взявшая в прошлом году интервью у президента России Владимира Путина, исполнила свою вторую мечту и пообщалась с австралийским мотивационным оратором Ником Вуйчичем в прямом эфире нижегородского телеканала ННТВ.

Регина Парпиева ослепла в возрасте 8 лет из-за редкой болезни - оптикомиелита Девика. Несмотря на это, девочка занимается плаванием и хочет стать тележурналистом. В декабре 2018 года Регина взяла интервью у президента России, исполнив таким образом мечту, о которой глава государства узнал на форуме добровольцев России. Подготовиться к интервью девочке помогла главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Тогда же девочка призналась, что в будущем хотела бы взять интервью у австралийца Ника Вуйчича, который, несмотря на отсутствие конечностей, стал знаменитым оратором, писателем и меценатом.

Впервые приехавший в Нижний Новгород Вуйчич в среду встретился с 200 нижегородцами с ограниченными возможностями, а после этого принял участие в передаче "День за днем" на нижегородском канале ННТВ, где в прямом эфире рассказал о себе и о том, что помогает ему в жизни. Местный телеканал пригласил Регину на эфир, где она работала наравне с профессиональными телеведущими.

"Сегодня исполнилась еще одна моя мечта. Я давно хотела встретиться с Ником Вуйчичем, потому что это очень незаурядная личность. Его ничто не останавливает, он просто ставит цель и к ней идет. Мне интересно узнать, каких целей он еще не достиг", - рассказала Регина РИА Новости.

Регина задала Вуйчичу около 10 вопросов – о том, что его вдохновляет, как он справляется с депрессией, каким был самый счастливый день в его жизни, как нужно вести себя с людьми с ограниченными возможностями и каков его личный рецепт счастья.

Регина, которая не видит уже 10 лет, с новыми людьми знакомится через прикосновения. Ник позволил девочке обнять его и потрогать его лицо, чтобы Регина смогла представить его облик.

"Я очень волновалась перед интервью, а все оказалось так просто. Ник – замечательный спикер, который действительно вдохновляет. Я сказала ему, что тоже хочу ездить по миру и встречаться с детьми, студентами и воодушевлять тех, кто отчаялся, чтобы они хотели дальше жить и верили во все лучшее", - сказала Регина.

Она рассказала, что после окончания школы планирует поступить на факультет журналистики Московского государственного университета, чтобы потом работать социальным журналистом.

Регина призналась, что теперь, когда исполнились две ее "журналистские" мечты – побеседовать с Владимиром Путиным и Ником Вуйчичем, она загадала две новых.