Взявшая интервью у Путина школьница встретилась с Ником Вуйчичем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Восемнадцатилетняя Регина Парпиева, взявшая в прошлом году интервью у президента России Владимира Путина, исполнила свою вторую мечту и пообщалась с австралийским мотивационным оратором Ником Вуйчичем в прямом эфире нижегородского телеканала ННТВ.
Регина Парпиева ослепла в возрасте 8 лет из-за редкой болезни - оптикомиелита Девика. Несмотря на это, девочка занимается плаванием и хочет стать тележурналистом. В декабре 2018 года Регина взяла интервью у президента России, исполнив таким образом мечту, о которой глава государства узнал на форуме добровольцев России. Подготовиться к интервью девочке помогла главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Тогда же девочка призналась, что в будущем хотела бы взять интервью у австралийца Ника Вуйчича, который, несмотря на отсутствие конечностей, стал знаменитым оратором, писателем и меценатом.
Впервые приехавший в Нижний Новгород Вуйчич в среду встретился с 200 нижегородцами с ограниченными возможностями, а после этого принял участие в передаче "День за днем" на нижегородском канале ННТВ, где в прямом эфире рассказал о себе и о том, что помогает ему в жизни. Местный телеканал пригласил Регину на эфир, где она работала наравне с профессиональными телеведущими.
"Сегодня исполнилась еще одна моя мечта. Я давно хотела встретиться с Ником Вуйчичем, потому что это очень незаурядная личность. Его ничто не останавливает, он просто ставит цель и к ней идет. Мне интересно узнать, каких целей он еще не достиг", - рассказала Регина РИА Новости.
Регина задала Вуйчичу около 10 вопросов – о том, что его вдохновляет, как он справляется с депрессией, каким был самый счастливый день в его жизни, как нужно вести себя с людьми с ограниченными возможностями и каков его личный рецепт счастья.
Регина, которая не видит уже 10 лет, с новыми людьми знакомится через прикосновения. Ник позволил девочке обнять его и потрогать его лицо, чтобы Регина смогла представить его облик.
"Я очень волновалась перед интервью, а все оказалось так просто. Ник – замечательный спикер, который действительно вдохновляет. Я сказала ему, что тоже хочу ездить по миру и встречаться с детьми, студентами и воодушевлять тех, кто отчаялся, чтобы они хотели дальше жить и верили во все лучшее", - сказала Регина.
Она рассказала, что после окончания школы планирует поступить на факультет журналистики Московского государственного университета, чтобы потом работать социальным журналистом.
20 декабря 2018, 17:39РИА НовостиДевушка, взявшая интервью у Путина, поделилась впечатлениями
Регина призналась, что теперь, когда исполнились две ее "журналистские" мечты – побеседовать с Владимиром Путиным и Ником Вуйчичем, она загадала две новых.
"Когда поднаберусь побольше опыта, я хотела бы взять интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. И у американской рок-группы Skillet, потому что я люблю тяжелый рок", - заявила девушка.