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РИА Новости

В Нижегородской области зафиксировали вспышки АЧС

15:44 18.09.2019
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© Michael ProbstСвиньи в стойле
Свиньи в стойле
© Michael Probst
Свиньи в стойле. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Специалисты выявили еще три очага вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Нижегородской области - в Вадском, Шатковском и Дальнеконстантиновском районах, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"В результате проведенных лабораторных исследований проб материала от свиньи, принадлежащей жителю поселка Светлогорск Шатковского района, выявлен геном ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.
Кроме того, АЧС обнаружен у кабана, подстреленного охотниками в Вадском районе, и у кабана, добытого в Суроватихинском лесничестве Дальнеконстантиновского района.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на купирование очага инфекции. На месте вспышки АЧС работают сотрудники отдела ветеринарного надзора управления и представители ветеринарной службы Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Свиньи в стойле
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