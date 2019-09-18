В Нижегородской области зафиксировали вспышки АЧС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Специалисты выявили еще три очага вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Нижегородской области - в Вадском, Шатковском и Дальнеконстантиновском районах, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"В результате проведенных лабораторных исследований проб материала от свиньи, принадлежащей жителю поселка Светлогорск Шатковского района, выявлен геном ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Кроме того, АЧС обнаружен у кабана, подстреленного охотниками в Вадском районе, и у кабана, добытого в Суроватихинском лесничестве Дальнеконстантиновского района.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на купирование очага инфекции. На месте вспышки АЧС работают сотрудники отдела ветеринарного надзора управления и представители ветеринарной службы Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении.