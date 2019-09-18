Глава Забайкалья поручил дорожным службам работать в две смены

ЧИТА, 18 сен - РИА Новости. Избранный губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время объезда ремонтируемых читинских дорог поручил дорожным службам работать в две смены, чтобы ускорить сроки ремонта, сообщила пресс-служба главы региона.

"Восемнадцатого сентября глава Забайкальского края Александр Осипов посетил ремонтируемые дороги краевой столицы. Он осмотрел, на каких этапах находятся ремонты дорог в Чите, указал на недостатки и необходимость доработать проблемные места. По словам главы региона, в целом в Чите реализуется 33 масштабных проекта по ремонтам и реконструкции дорог", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объезд по читинским дорогам Осипов начал с улицы Народной в микрорайоне Октябрьский, также он проверил, как идет реконструкция Каштакской развязки, ремонт улицы Шилова, где подрядчик пожаловался главе региона на нехватку асфальтового материала, из-за чего сроки выполнения работ затягиваются. Также Осипов оценил проведенные работы по восстановлению нижнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Нечаева.

"Сейчас ключевой вопрос в том, чтобы вовремя отреагировать на проблемы и не допустить, чтобы они привели к срывам графиков или значительному сдвиганию сроков", - приводит пресс-служба слова Осипова.

Он отметил, что подобного объема дорожных работ в Чите ранее не проводилось. По его словам, у большинства руководителей, которые курируют ремонты дорог и столкнулись с большим объемом работ и с новыми требованиями по качеству, не оказалось достаточного опыта и практики. "Это приводит к тому, что сроки сдвигаются. Сегодня мы искали решения, что нужно сделать, чтобы ускорить сроки завершения работ. Среди основных направлений - переход на работу в две смены по всей технологической цепочке тех, кто занимается дорожными работами, и тех, кто производит асфальт и инертные материалы", - приводит пресс-служба слова Осипова.

В пресс-службе отметили, что транспортная сеть в Забайкальском крае и в Чите продолжает развиваться. Общий объем финансирования дорожного фонда Забайкальского края в 2019 году составил 6,363 миллиарда рублей.

В 2019 году в Забайкальском крае по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние приводятся 90,2 километра дорог регионального значения и 29,1 километра дорог, входящих в улично-дорожную сеть Читинской городской агломерации. На это выделено 908,8 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета 765 миллионов рублей.