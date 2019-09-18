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РИА Новости

Рогозин назвал количество российских спутников в космосе

15:41 18.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Российская орбитальная группировка включает 165 космических аппаратов, значительная часть которых имеет оборонное назначение, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"У нас на сегодняшний момент вся орбитальная группировка наша - это 165 космических аппаратов. Значительная часть их - оборонного назначения. Есть и гражданские спутники", - сказал он на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова.
В декабре Рогозин сообщал, что российская орбитальная группировка в 2018 году выросла на восемь спутников и составляет 156 космических аппаратов гражданского и военного назначения.
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