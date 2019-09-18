Рогозин назвал количество российских спутников в космосе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Российская орбитальная группировка включает 165 космических аппаратов, значительная часть которых имеет оборонное назначение, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"У нас на сегодняшний момент вся орбитальная группировка наша - это 165 космических аппаратов. Значительная часть их - оборонного назначения. Есть и гражданские спутники", - сказал он на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова.
В декабре Рогозин сообщал, что российская орбитальная группировка в 2018 году выросла на восемь спутников и составляет 156 космических аппаратов гражданского и военного назначения.