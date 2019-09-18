Рогозин назвал количество российских спутников в космосе

"У нас на сегодняшний момент вся орбитальная группировка наша - это 165 космических аппаратов. Значительная часть их - оборонного назначения. Есть и гражданские спутники", - сказал он на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова.