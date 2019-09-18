Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T15:33Z
https://ria.ru/20190918/1558814163.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111083/06/1110830697_0:42:2640:1526_1036x0_80_0_0_28ee190ba74e76873c6e54109760d706.jpg
РИА Новости

СК попросил арестовать обвиняемого в изнасиловании врача жителя Саратова

15:32 18.09.2019 (обновлено: 15:33 18.09.2019)
707
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Следствие представило в суд ходатайство о заключении под стражу на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского районного суда города.
По данным следствия, в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
Место нападения насильника на врача в Саратове
17 сентября, 18:07РИА Новости
СК опубликовал фото с места нападения насильника на врача в Саратове
Следователи во вторник задержали 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому в среду предъявили обвинение в изнасиловании. По данным СК, вину он полностью признал. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр.
"В суд поступило ходатайство об аресте обвиняемого сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства. Судебное заседание ожидается сегодня же.
Ранее представитель областного минздрава Александр Колоколов рассказал РИА Новости, что врач госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Он назвал это преступление вопиющим.
Автомобиль скорой медицинской помощи
12 августа, 15:07РИА Новости
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
600030
Обсудить 0
Следственный комитет РФСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Калининграде задержали женщину по подозрению в нападениях на пенсионерок
РИА
Новости
Сотрудники полиции
В Омской области мужчину заподозрили в убийстве ребенка сожительницы
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин назвал количество российских спутников в космосе
Сотрудник полиции
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Лента
новостей
Алексей Резников
Резников назначен представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф заявил, что мечтает о четырехдневной рабочей неделе
Кот
Москвичку будут судить за то, что она выбросила кота в окно
Баскетбольное кольцо
В Красноярске проверят историю с конфликтом физрука и первоклассника
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Россия предложила странам ШОС разработать проекты по предупреждению ЧС
Автомобиль полиции на дороге
В департаменте труда рассказали о москвичке, сбросившей детей с моста
Место нападения насильника на врача в Саратове
СК опубликовал фото с места нападения насильника на врача в Саратове
Вид на Ялту
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ник Вуйчич во время интервью Регине Парпиевой в прямом эфире телекомпании ННТВ. 18 сентября 2019
Взявшая интервью у Путина школьница встретилась с Ником Вуйчичем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния