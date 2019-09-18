СК попросил арестовать обвиняемого в изнасиловании врача жителя Саратова

САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Следствие представило в суд ходатайство о заключении под стражу на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского районного суда города.

По данным следствия, в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Следователи во вторник задержали 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому в среду предъявили обвинение в изнасиловании. По данным СК, вину он полностью признал. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр.

"В суд поступило ходатайство об аресте обвиняемого сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства. Судебное заседание ожидается сегодня же.