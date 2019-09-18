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РИА Новости

МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на заводе в Екатеринбурге

15:27 18.09.2019 (обновлено: 15:58 18.09.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. МЧС увеличивает группировку сил и средств для тушения пожара в одном из цехов на заводе ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки произошло в 14.16 мск, площадь пожара составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало.
"Производится увеличение группировки сил и средств", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением.
"ВИЗ-Сталь" - российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском - 63%.
Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, с 2006 года входит в группу НЛМК и в настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.
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