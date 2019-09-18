В Красноярске проверят историю с конфликтом физрука и первоклассника

КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Управление образования Красноярска проводит служебную проверку после конфликта учителя физкультуры и первоклассника в одной из школ города, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее на сайте красноярского телеканала ТВК появилось сообщение, в котором сообщалось, что педагог на уроке ударил первоклассника по голове, после чего позволил другим детям избить его.

"По факту происшествия на уроке проводится служебная проверка, взяты объяснения с учителя. Педагог отмечает, что мальчик баловался на уроке, это и послужило причиной конфликта. Однако это ни в коем случае не может являться оправданием действий учителя. Сотрудник школы принес извинения маме мальчика и временно отстранен от уроков на время расследования инцидента", - сказал собеседник агентства.