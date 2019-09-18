Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T15:58Z
https://ria.ru/20190918/1558813655.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155277/83/1552778382_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5ec6046e3e3d4dd4def9ac2762a9c311.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали сотрудников завода "ВИЗ-Сталь"

15:21 18.09.2019 (обновлено: 15:58 18.09.2019)
331
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге, где в одном из цехов произошло возгорание гидравлического масла, эвакуированы, информации о пострадавших не поступало, сообщает в среду региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании гидравлического масла в цехе холодной прокатки поступило в 14.16 мск. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением.
Дежурная часть МЧС
28 августа, 13:17РИА Новости
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2018-2019 годах
"Рабочие из цеха эвакуированы, информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава", – говорится в сообщении.
"ВИЗ-Сталь" - российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском – 63%.
Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, с 2006 года входит в группу НЛМК и в настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.
000010
Обсудить 0
Пожар на заводе в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге. 18 сентября 2019
В Екатеринбурге на заводе "ВИЗ-сталь" возник крупный пожар
РИА
Новости
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
В НЛМК рассказали подробности пожара на заводе в Екатеринбурге
Пожарный
МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на заводе в Екатеринбурге
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
Пожар на заводе "ВИЗ-Сталь" тушат около 90 человек и 29 единиц техники
Лента
новостей
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Завод "ВИЗ-Сталь" направил на пожарную безопасность 7,6 миллиона рублей
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на заводе "ВИЗ - Сталь"
Крещение закончилось заявлением в полицию
В Гатчинской епархии нашли нарушения после инцидента с крещением
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин назвал количество российских спутников в космосе
Пожарные
В Либерии почти 30 человек погибли при пожаре в школе
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Российские компании предложили помощь Саудовской Аравии после атаки на НПЗ
Заседание ЦИК РФ
Зюганов предложил лидерам трех думских фракций провести встречу с Путиным
Полиция
В Калининграде задержали женщину по подозрению в нападениях на пенсионерок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния