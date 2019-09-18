В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали сотрудников завода "ВИЗ-Сталь"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге, где в одном из цехов произошло возгорание гидравлического масла, эвакуированы, информации о пострадавших не поступало, сообщает в среду региональный главк МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании гидравлического масла в цехе холодной прокатки поступило в 14.16 мск. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением.

"Рабочие из цеха эвакуированы, информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава", – говорится в сообщении.

"ВИЗ-Сталь" - российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском – 63%.