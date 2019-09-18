Посол Южной Кореи в РФ назвал условия для смягчения санкций против КНДР

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Для смягчения санкций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи необходимо понимание того, что процесс денуклеаризации КНДР дошел до необратимой стадии, заявил посол Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ.

"Что касается возможности ослабления и полной отмены санкций по отношению к Северной Корее, как сказал наш президент господин Мун Чжэ Ин на новогодней пресс-конференции, решение проблемы санкций в отношений Северной Кореи зависит от прогресса денуклеаризации Северной Кореи", - сказал дипломат в интервью российским СМИ.

"Для смягчения санкций важно, чтобы Северная Корея решительно приняла реальные действия по денуклеаризации. Для смягчения санкций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи необходимо, по крайней мере, прийти к выводу, что процесс денуклеаризации Северной Кореи подошел к необратимой стадии", - добавил дипломат.

По его словам, Южная Корея планирует продолжать дипломатические усилия, чтобы КНДР смогла достигнуть продвижения в процессе денуклеаризации.