Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T15:20Z
https://ria.ru/20190918/1558813574.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155685/80/1556858036_0:60:3017:1757_1036x0_80_0_0_9ea61c9500e7cb138f3afcf27ac5e510.jpg
РИА Новости

Посол Южной Кореи в РФ назвал условия для смягчения санкций против КНДР

15:20 18.09.2019
317
© AP Photo / Ahn Young-joonЖители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Для смягчения санкций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи необходимо понимание того, что процесс денуклеаризации КНДР дошел до необратимой стадии, заявил посол Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ.
"Что касается возможности ослабления и полной отмены санкций по отношению к Северной Корее, как сказал наш президент господин Мун Чжэ Ин на новогодней пресс-конференции, решение проблемы санкций в отношений Северной Кореи зависит от прогресса денуклеаризации Северной Кореи", - сказал дипломат в интервью российским СМИ.
"Для смягчения санкций важно, чтобы Северная Корея решительно приняла реальные действия по денуклеаризации. Для смягчения санкций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи необходимо, по крайней мере, прийти к выводу, что процесс денуклеаризации Северной Кореи подошел к необратимой стадии", - добавил дипломат.
По его словам, Южная Корея планирует продолжать дипломатические усилия, чтобы КНДР смогла достигнуть продвижения в процессе денуклеаризации.
Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.
050003
Обсудить 0
Ли Сок ПэСовет Безопасности ООНЮжная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Сеул продолжит оказывать Пхеньяну гумпомощь, заявил посол в России
РИА
Новости
Алексей Резников
Резников назначен представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу
Передача российской стороне исторических документов за подписью императора Николая II в резиденции посла США в Москве. 18 сентября 2019
В США назвали стоимость возвращаемых России исторических документов
Лента
новостей
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Минобороны Южной Кореи опровергло слухи о ракетах КНДР на острове Хамбакто
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Посол Южной Кореи в России рассказал о подготовке визита Путина в Сеул
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
Эксперт оценил сообщения о ракете с "недостижимой дальностью действия"
Прокуратура
На Урале суд вынес приговор полицейским по делу об истязаниях задержанного
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин назвал количество российских спутников в космосе
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Все польские трубопроводы очистили от загрязненной нефти
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Россия предложила странам ШОС разработать проекты по предупреждению ЧС
Диагностический медицинский прибор
Ученые назвали простой способ защититься от инфарктов и инсультов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния