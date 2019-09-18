Посол Южной Кореи в РФ назвал условия для смягчения санкций против КНДР

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Для смягчения санкций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи необходимо понимание того, что процесс денуклеаризации КНДР дошел до необратимой стадии, заявил посол Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ.
"Что касается возможности ослабления и полной отмены санкций по отношению к Северной Корее, как сказал наш президент господин Мун Чжэ Ин на новогодней пресс-конференции, решение проблемы санкций в отношений Северной Кореи зависит от прогресса денуклеаризации Северной Кореи", - сказал дипломат в интервью российским СМИ.
"Для смягчения санкций важно, чтобы Северная Корея решительно приняла реальные действия по денуклеаризации. Для смягчения санкций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи необходимо, по крайней мере, прийти к выводу, что процесс денуклеаризации Северной Кореи подошел к необратимой стадии", - добавил дипломат.
По его словам, Южная Корея планирует продолжать дипломатические усилия, чтобы КНДР смогла достигнуть продвижения в процессе денуклеаризации.
Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.