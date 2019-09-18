Зюганов предложил лидерам трех думских фракций провести встречу с Путиным

"Я предложил, президент согласился: собраться со всеми лидерами, а мы вносили три лидера кроме "Единой России" (предложение – ред.) отменить порог. Президента партия может выдвинуть, а чтобы губернатора - надо преодолеть порог. У нас в трех регионах: в Вологде, Калмыкии и Забайкалье, где у нас реальные шансы были победить, не зарегистрировали наших кандидатов, потому что сильные были кандидаты", - сказал Зюганов в интервью "России-24".