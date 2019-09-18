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РИА Новости

Зюганов предложил лидерам трех думских фракций провести встречу с Путиным

15:19 18.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным лидерам трех думских фракций, предложивших отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий.
"Я предложил, президент согласился: собраться со всеми лидерами, а мы вносили три лидера кроме "Единой России" (предложение – ред.) отменить порог. Президента партия может выдвинуть, а чтобы губернатора - надо преодолеть порог. У нас в трех регионах: в Вологде, Калмыкии и Забайкалье, где у нас реальные шансы были победить, не зарегистрировали наших кандидатов, потому что сильные были кандидаты", - сказал Зюганов в интервью "России-24".
В начале года Зюганов рассказал, что лидеры трех фракций направили Путину письмо, в котором попросили отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий.
По действующему законодательству для участия в губернаторских выборах кандидат должен собрать подписи от 5 до 10% муниципальных депутатов.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости обдумать возможности совершенствования муниципального фильтра на губернаторских выборах. Он отмечал, что опыт выборов в ряде регионов показывает, что фильтры не являются строгим ограничением волеизъявления граждан. О необходимости корректировать муниципальный фильтр говорила и глава ЦИК Элла Памфилова, по словам которой, это ограничение мешает развитию конкуренции на выборах.
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КПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияПолитика
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