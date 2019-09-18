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РИА Новости

Сеул продолжит оказывать Пхеньяну гумпомощь, заявил посол в России

15:11 18.09.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Южная Корея продолжит оказывать Северной Корее гуманитарную помощь, несмотря на недавние запуски ракет КНДР, заявил посол Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ.
"Позиция правительства Республики Корея заключается в том, что оказание гуманитарной помощи населению Северной Кореи будет продолжено независимо от политической ситуации. Позиция нашего правительства остается неизменной в том, что условиях, когда в Северной Корее сложилась очень тяжелая ситуация с продовольствием, необходимо оказывать гуманитарную помощь, руководствуясь чувствами братской любви и гуманности", - сказал дипломат в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, не повлияют ли эти действия Пхеньяна на планы правительства Южной Кореи по отправке гуманитарной помощи в Северную Корею.
Как отметил Ли Сок Пэ, правительство Республики Корея намерено оказывать гуманитарную помощь Северной Корее с главной целью - улучшить гуманитарную ситуацию, в которой оказалось северокорейское население, и прилагает усилия для того, чтобы в этом процессе можно было способствовать также примирению и расширению доверия между Южной Кореей и Северной Кореей.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее присутствовал на тестовом запуске сверхгабаритной реактивной системы залпового огня, передавало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее сообщалось, что Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Это был уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая.
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле.
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Ли Сок ПэКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРРоссияВ мире
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