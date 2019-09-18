Сеул продолжит оказывать Пхеньяну гумпомощь, заявил посол в России

"Позиция правительства Республики Корея заключается в том, что оказание гуманитарной помощи населению Северной Кореи будет продолжено независимо от политической ситуации. Позиция нашего правительства остается неизменной в том, что условиях, когда в Северной Корее сложилась очень тяжелая ситуация с продовольствием, необходимо оказывать гуманитарную помощь, руководствуясь чувствами братской любви и гуманности", - сказал дипломат в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, не повлияют ли эти действия Пхеньяна на планы правительства Южной Кореи по отправке гуманитарной помощи в Северную Корею.