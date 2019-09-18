В Москве пообещали восполнить нехватку врачей в поликлиниках до конца года

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 500 врачей не хватает в настоящий момент в московских поликлиниках, но до конца года столичный департамент здравоохранения наймет недостающих специалистов, рассказал глава ведомства Алексей Хрипун в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Около 500 врачей по важным специальностям у нас не хватает, чуть больше. Мы сейчас активно набираем их и треть уже нашли, а до конца года должны найти хорошего высокого профессионального уровня врачей недостающих в московских поликлиниках", - сказал Хрипун.