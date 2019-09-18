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РИА Новости

В Москве пообещали восполнить нехватку врачей в поликлиниках до конца года

15:09 18.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник. Архивное фото
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 500 врачей не хватает в настоящий момент в московских поликлиниках, но до конца года столичный департамент здравоохранения наймет недостающих специалистов, рассказал глава ведомства Алексей Хрипун в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Около 500 врачей по важным специальностям у нас не хватает, чуть больше. Мы сейчас активно набираем их и треть уже нашли, а до конца года должны найти хорошего высокого профессионального уровня врачей недостающих в московских поликлиниках", - сказал Хрипун.
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Вчера, 14:17РИА Новости
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Он добавил, что на сегодняшний день 80% москвичей могут записаться к терапевту в тот же день, 85% - к педиатру, а в течение 3 суток к основным врачам-специалистам.
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