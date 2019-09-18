СМИ: в Нидерландах откажутся от грима "блэкфейс" для помощника Санта-Клауса

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Театральный грим "блэкфейс" - карикатурное изображение лица чернокожего человека - в этому году не станут использовать на фольклорном фестивале в Нидерландах для создания образа помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии), вокруг которого уже много лет идет дискуссия на тему дискриминации, сообщает издание Театральный грим "блэкфейс" - карикатурное изображение лица чернокожего человека - в этому году не станут использовать на фольклорном фестивале в Нидерландах для создания образа помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии), вокруг которого уже много лет идет дискуссия на тему дискриминации, сообщает издание Dutch News

Синтерклаас является главным героем одноименного фольклорного фестиваля в Нидерландах, трансляцию которого ежегодно ведут национальные телеканалы. Согласно праздничной традиции, Синтерклааса сопровождает помощник - Черный Пит, которого изображают с черным или коричневым лицом. Использование грима "блэкфейс" для создания образа Черного Пита уже неоднократно подвергалось критике, в традиции персонажа нередко усматривают признаки расизма.

По данным Dutch News, решение отказаться от использования грима "блэкфейс" было принято общественным вещателем NTR совместно с властями нидерландского Апелдорна, где ежегодный фестиваль стартует в этом году 16 ноября. Отмечается, что на этот раз, в противовес предыдущим годам, Черный Пит сможет предстать на празднике только с перемазанным сажей лицом.

"Это исторический день. Это день, которого многие чернокожие люди ждали в этой стране. Я думаю, это было очень трудное решение для NTR. Необходимо мужество, чтобы сделать прорыв", - заявил один из активистов группы Kick Out Zwarte Piet, считающей образ Черного Пита проявлением расизма.