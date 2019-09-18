Зюганов об атаке на саудовские НПЗ: это пахнет американщиной

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что США могут быть причастны к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
"Что касается этой атаки, я вам скажу, это пахнет американщиной. Главные специалисты на счет провокаций", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, США уже неоднократно использовали подобную тактику, например, в отношении Кубы.
"Это касается многого другого. Им нужен повод для того, чтобы шарахнуть по Ирану, а наша задача - максимально это учитывать, ну и помнить, что основные поставщики нефти на мировой рынок - это мы, Саудовская Аравия... и американцы. Идет война на рынке", - добавил он.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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