Зюганов об атаке на саудовские НПЗ: это пахнет американщиной

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что США могут быть причастны к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Что касается этой атаки, я вам скажу, это пахнет американщиной. Главные специалисты на счет провокаций", - сказал Зюганов в эфире телеканала " Россия 24 ".

По его словам, США уже неоднократно использовали подобную тактику, например, в отношении Кубы.

"Это касается многого другого. Им нужен повод для того, чтобы шарахнуть по Ирану, а наша задача - максимально это учитывать, ну и помнить, что основные поставщики нефти на мировой рынок - это мы, Саудовская Аравия... и американцы. Идет война на рынке", - добавил он.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.