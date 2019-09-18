В Либерии почти 30 человек погибли при пожаре в школе

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 26 детей и двое учителей погибли при пожаре в коранической школе в Либерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию президента.
Инцидент произошел в пригороде либерийской столицы Монровии в ночь со вторника на среду. Причины возгорания пока не уточняются.
"Я молюсь за семьи детей, погибших прошлой ночью в Пэйнсвилле в результате ужасного пожара, охватившего здание школы. Это тяжелое время для семей погибших и для всей Либерии", - принес свои соболезнования президент страны Джордж Веа в Twitter.
Urgent : 34 Guinéens périssent dans un incendie à Monrovia https://t.co/E3e2zSlMZ2 pic.twitter.com/NxtylmFKr7— Guineenews.org (@Guineenews) September 18, 2019