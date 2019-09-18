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РИА Новости

В Либерии почти 30 человек погибли при пожаре в школе

15:03 18.09.2019 (обновлено: 15:14 18.09.2019)
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 26 детей и двое учителей погибли при пожаре в коранической школе в Либерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию президента.
Инцидент произошел в пригороде либерийской столицы Монровии в ночь со вторника на среду. Причины возгорания пока не уточняются.
"Я молюсь за семьи детей, погибших прошлой ночью в Пэйнсвилле в результате ужасного пожара, охватившего здание школы. Это тяжелое время для семей погибших и для всей Либерии", - принес свои соболезнования президент страны Джордж Веа в Twitter.
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Джордж ВеаМонровияЛиберияВ мире
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