Все польские трубопроводы очистили от загрязненной нефти

ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN в настоящее время имеет в своих хранилищах 450 тысяч тонн загрязненной нефти, но все нефтепроводы в Польше уже очищены, заявил журналистам глава PERN Игорь Василевский.

"В Польшу попало около миллиона тонн загрязненной нефти. На сегодня имеется около 450 тысяч тонн", - сказал Василевский.

"Все нефтепроводы чистые, а загрязненная нефть находится в хранилищах", - добавил он.

На вопрос, сколько потребуется времени для того, чтобы полностью избавиться от загрязненной нефти, Василевский ответил, что "это вопрос к нефтеперерабатывающим предприятиям в Польше и Германии", которым PERN поставляет нефть. "Изначально мы думали, что это продлится шесть месяцев. Сегодня оказывается, что это будет продолжаться дольше", - уточнил он.

При этом глава польской компании сообщил, что ожидает трудных переговоров о компенсациях за загрязненную нефть. "Как это обычно бывает с российскими партнерами, такие разговоры обычно бывают трудными", - сказал он.