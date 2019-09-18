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РИА Новости

В Удмуртии опровергли данные о влетевшем на катере в отдыхающих министре

15:01 18.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 18 сен - РИА Новости. Удмуртская полиция опровергла информацию о региональном министре внутренних дел Алексее Попове, который якобы в состоянии алкогольного опьянения на служебном катере въехал в толпу отдыхающих на берегу Камы.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен полиции" появилась информация, что глава МВД по Удмуртии Алексей Попов в состоянии алкогольного опьянения на реке Кама вылетел на служебном катере на берег и причинил одному из отдыхающих травмы.
"Опровергаем. Информация о министре МВД Удмуртии, размещённая в социальных сетях, не соответствует действительности", - заявили РИА Новости в пресс-службе удмуртской полиции.
Роман Бруннер
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