В Удмуртии опровергли данные о влетевшем на катере в отдыхающих министре

УФА, 18 сен - РИА Новости. Удмуртская полиция опровергла информацию о региональном министре внутренних дел Алексее Попове, который якобы в состоянии алкогольного опьянения на служебном катере въехал в толпу отдыхающих на берегу Камы.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен полиции" появилась информация, что глава МВД по Удмуртии Алексей Попов в состоянии алкогольного опьянения на реке Кама вылетел на служебном катере на берег и причинил одному из отдыхающих травмы.
"Опровергаем. Информация о министре МВД Удмуртии, размещённая в социальных сетях, не соответствует действительности", - заявили РИА Новости в пресс-службе удмуртской полиции.