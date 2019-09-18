В Екатеринбурге на заводе "ВИЗ-сталь" возник крупный пожар

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области Пожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге. 18 сентября 2019

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Горит гидравлическое масло в цехе холодного проката. Огнем охвачены 3,2 тысячи квадратных метров.

"Эвакуированы 200 человек", — рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте ЧП работают 70 человек и 25 единиц техники.

В группе НМЛК, куда входит предприятие, заявили, что возгорание возникло на месте проведения ремонта подрядчиком. Там также отметили, что в этом году компания направила более семи миллионов рублей на усиление пожарной безопасности.

"ВИЗ-Сталь" — российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве по итогам 2018 года составляла 5,8 процента, в российском — 63 процента.