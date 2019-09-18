В Екатеринбурге на заводе "ВИЗ-сталь" возник крупный пожар

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Горит гидравлическое масло в цехе холодного проката. Огнем охвачены 3,2 тысячи квадратных метров.
"Эвакуированы 200 человек", — рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте ЧП работают 70 человек и 25 единиц техники.
В группе НМЛК, куда входит предприятие, заявили, что возгорание возникло на месте проведения ремонта подрядчиком. Там также отметили, что в этом году компания направила более семи миллионов рублей на усиление пожарной безопасности.
"ВИЗ-Сталь" — российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве по итогам 2018 года составляла 5,8 процента, в российском — 63 процента.
Компанию создали в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге. С 2006 года входит в группу НЛМК и совместно с аналогичным заводом в Липецке контролирует 100 процентов отечественного производства.