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РИА Новости

Российские компании предложили помощь Саудовской Аравии после атаки на НПЗ

14:57 18.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ряд российских компаний предложили партнерам из Саудовской Аравии помощь в преодолении ущерба от атак беспилотников на объекты Saudi Aramco, приведших к масштабным потерям в добыче нефти королевства, завил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана эти обвинения отверг.
"Российское стратегическое партнерство с Саудовской Аравией продолжает играть ключевую роль в создании ОПЕК+ и стабилизации нефтяных рынков, и ряд российских компаний предложили свою помощь саудовским партнерам в преодолении масштабного ущерба от этих атак", - сказал Дмитриев.
"Очень быстрое восстановление добычи в Саудовской Аравии подчеркивает высокий профессионализм и устойчивость компании Aramco перед лицом серьезной атаки на нефтяную промышленность и мировую экономику", - добавил он.
Ранее в среду президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия королевства.
Также они рассмотрели положение на глобальном рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее уточнил, что вариант увеличения добычи ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть не обсуждался в ходе этой беседы.
Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд на саммите глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 14:38Радио Sputnik
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Путиным атаку на НПЗ
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Майк ПомпеоSaudi AramcoРоссийский фонд прямых инвестицийМИД ИранаОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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