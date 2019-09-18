Российские компании предложили помощь Саудовской Аравии после атаки на НПЗ

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ряд российских компаний предложили партнерам из Саудовской Аравии помощь в преодолении ущерба от атак беспилотников на объекты Saudi Aramco, приведших к масштабным потерям в добыче нефти королевства, завил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана эти обвинения отверг.

"Российское стратегическое партнерство с Саудовской Аравией продолжает играть ключевую роль в создании ОПЕК+ и стабилизации нефтяных рынков, и ряд российских компаний предложили свою помощь саудовским партнерам в преодолении масштабного ущерба от этих атак", - сказал Дмитриев.

"Очень быстрое восстановление добычи в Саудовской Аравии подчеркивает высокий профессионализм и устойчивость компании Aramco перед лицом серьезной атаки на нефтяную промышленность и мировую экономику", - добавил он.

Ранее в среду президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия королевства.