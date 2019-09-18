Правительство Индии одобрило запрет на электронные сигареты

Она добавила, что в скором времени правительство издаст соответствующий указ, который будет "немедленно" передан президенту страны для введения его в действие.

Ранее в августе министерство здравоохранения Индии предложило правительству запретить производство и импорт электронных сигарет, а также ввести наказание в виде тюремного заключения для нарушителей. В проекте указа ведомство предложило введение наказания в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа в размере до 500 тысяч рупий (6,9 тысячи долларов) за повторное нарушение запрета. Для тех, кто совершит правонарушение впервые, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком на один год и штрафа в размере 100 тысяч рупий (1,38 тысячи долларов).