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РИА Новости

Правительство Индии одобрило запрет на электронные сигареты

14:56 18.09.2019
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Электронная сигарета. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Правительство Индии в среду одобрило запрет на электронные сигареты на территории страны, сообщает агентство Hindustan Times со ссылкой на министра финансов Индии Нирмалу Ситхараман.
"Кабинет министров одобрил запрет электронных сигарет. Это означает, что запрещены производство, импорт, экспорт, транспортировка, продажа, распространение, хранение и реклама, связанная с электронными сигаретами", - заявила Ситхараман.
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Она добавила, что в скором времени правительство издаст соответствующий указ, который будет "немедленно" передан президенту страны для введения его в действие.
Ранее в августе министерство здравоохранения Индии предложило правительству запретить производство и импорт электронных сигарет, а также ввести наказание в виде тюремного заключения для нарушителей. В проекте указа ведомство предложило введение наказания в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа в размере до 500 тысяч рупий (6,9 тысячи долларов) за повторное нарушение запрета. Для тех, кто совершит правонарушение впервые, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком на один год и штрафа в размере 100 тысяч рупий (1,38 тысячи долларов).
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