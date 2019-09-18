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РИА Новости
Культура

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

14:55 18.09.2019 (обновлено: 17:25 18.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.
Артистка сфотографирована в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге.
Под снимком она поставила смайл-сердечко.
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Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)

Ранее продюсер Александр Роднянский рассказал, что свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась во вторник, 17 сентября, в Санкт-Петербурге.
По его словам, торжество было трогательным и запоминающимся.
При этом он подчеркнул, что пара попросила гостей воздержаться от фотографий и публикаций в соцсетях.
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КультураПаулина АндрееваФедор БондарчукРоссия
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