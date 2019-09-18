Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Архивное фото

Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.

Артистка сфотографирована в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге.

Под снимком она поставила смайл-сердечко.

Ранее продюсер Александр Роднянский рассказал, что свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась во вторник, 17 сентября, в Санкт-Петербурге.

По его словам, торжество было трогательным и запоминающимся.