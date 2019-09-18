Эксперт оценил инициативу о списании штрафов за вождение в пьяном виде

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости Списание при процедуре личного банкротства штрафов ГИБДД, выписанных за вождение в состоянии опьянения, будет иметь отрицательный воспитательный эффект, поэтому допустить этого нельзя, заявил в комментарии РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Леонид Баланюк.

Ранее " Российская газета " сообщила, что россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства. Отмечается, что соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Можно быть уверенным, что освобождение водителей от штрафов за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, в случае, когда он прошел процедуру личного банкротства, будет иметь негативный воспитательный эффект", - сказал он.

"В свете ужесточения ответственности за вождение в нетрезвом виде нужно исключить освобождение от уплаты штрафов за такие виды административных нарушений в случае банкротства нарушителя", - добавил эксперт.

Баланюк также отметил, что санкции за самые распространенные нарушения не превышают средней зарплаты в РФ, и данное нововведение в целом мало чем поможет гражданам.