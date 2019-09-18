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РИА Новости

Эксперт оценил инициативу о списании штрафов за вождение в пьяном виде

14:55 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости Списание при процедуре личного банкротства штрафов ГИБДД, выписанных за вождение в состоянии опьянения, будет иметь отрицательный воспитательный эффект, поэтому допустить этого нельзя, заявил в комментарии РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Леонид Баланюк.
Ранее "Российская газета" сообщила, что россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства. Отмечается, что соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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"Можно быть уверенным, что освобождение водителей от штрафов за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, в случае, когда он прошел процедуру личного банкротства, будет иметь негативный воспитательный эффект", - сказал он.
"В свете ужесточения ответственности за вождение в нетрезвом виде нужно исключить освобождение от уплаты штрафов за такие виды административных нарушений в случае банкротства нарушителя", - добавил эксперт.
Баланюк также отметил, что санкции за самые распространенные нарушения не превышают средней зарплаты в РФ, и данное нововведение в целом мало чем поможет гражданам.
Собеседник агентства исключил возможность того, что человек может пойти на банкротство, чтобы не платить штрафы. "Среднестатистический водитель редко когда совершает нарушения ПДД, за которые он платит больше 5000 рублей, маловероятно, чтобы оштрафованные могли пойти на личное банкротство, с целью не платить такие штрафы", - добавил он.
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