Концерн "Калашников" сменил гендиректора

Дмитрий Тарасов родился 30 мая 1983 года в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ), факультет менеджмента. В 2010 году в ИжГТУ получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2001 году начал трудовую карьеру в ОАО "Ижсталь". C 2005 по 2012 годы – директор по экономике и финансам в компаниях малого и среднего предпринимательства. В период с 2012 по 2014 годы занимал должность генерального директора НПЦ "Пружина". С 2016 года - управляющий директор АО "Концерн "Калашников". С 2014 по 2016 годы в качестве директора возглавлял оружейное производство АО "Концерн "Калашников".