Концерн "Калашников" сменил гендиректора

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) временно возглавил экс-управляющий директор площадки концерна в Ижевске Дмитрий Тарасов, сообщает ресурс Kalashnikov media.
"На должность исполняющего обязанности генерального директора группы компаний "Калашников" назначен Дмитрий Тарасов, ранее занимавший должность управляющего директора площадки АО "Концерн "Калашников" в Ижевске", - говорится в сообщении.
О том, где сейчас работает Владимир Дмитриев, ранее возглавлявший концерн, не уточняется.
Дмитрий Тарасов родился 30 мая 1983 года в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ), факультет менеджмента. В 2010 году в ИжГТУ получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2001 году начал трудовую карьеру в ОАО "Ижсталь". C 2005 по 2012 годы – директор по экономике и финансам в компаниях малого и среднего предпринимательства. В период с 2012 по 2014 годы занимал должность генерального директора НПЦ "Пружина". С 2016 года - управляющий директор АО "Концерн "Калашников". С 2014 по 2016 годы в качестве директора возглавлял оружейное производство АО "Концерн "Калашников".
В 2017 году награжден медалью министерства обороны РФ "Михаил Калашников".
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