Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T14:49Z
https://ria.ru/20190918/1558811714.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/103616/56/1036165653_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_17bdfbadafb660c1d65a4ef893b77664.jpg
РИА Новости

Концерн "Калашников" сменил гендиректора

14:49 18.09.2019
2500
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезентация нового бренда концерна "Калашников"
Презентация нового бренда концерна Калашников
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) временно возглавил экс-управляющий директор площадки концерна в Ижевске Дмитрий Тарасов, сообщает ресурс Kalashnikov media.
"На должность исполняющего обязанности генерального директора группы компаний "Калашников" назначен Дмитрий Тарасов, ранее занимавший должность управляющего директора площадки АО "Концерн "Калашников" в Ижевске", - говорится в сообщении.
О том, где сейчас работает Владимир Дмитриев, ранее возглавлявший концерн, не уточняется.
Дмитрий Тарасов родился 30 мая 1983 года в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ), факультет менеджмента. В 2010 году в ИжГТУ получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2001 году начал трудовую карьеру в ОАО "Ижсталь". C 2005 по 2012 годы – директор по экономике и финансам в компаниях малого и среднего предпринимательства. В период с 2012 по 2014 годы занимал должность генерального директора НПЦ "Пружина". С 2016 года - управляющий директор АО "Концерн "Калашников". С 2014 по 2016 годы в качестве директора возглавлял оружейное производство АО "Концерн "Калашников".
В 2017 году награжден медалью министерства обороны РФ "Михаил Калашников".
Ручной пулемет РПК-16
25 августа, 13:41Радио Sputnik
Эксперты NI признали пулемет Калашникова лучшим в мире
721201
Обсудить 0
Калашников (концерн)РостехВладимир ДмитриевИжевскЭкономика
Рекомендуем
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
Болгарский суд снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Тамбовской области будут судить учительницу, избившую ребенка на уроке
Статуя Фемиды
Сыну главы Чебоксар продлили арест по делу о бегстве с места ДТП
Роберт О'Брайен
Биография Роберта О’Брайена
Лента
новостей
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
История трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по газу
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019
Устинова признали виновным в травмировании омоновца на незаконной акции
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Обстановка у метромоста в Киеве
В Киеве мужчина угрожает взорвать мост
Режиссер Владимир Меньшов на фестивале русской культуры в Стамбуле
Биография Владимира Меньшова
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
Лента новостейМолния