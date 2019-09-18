Подмосковные власти рассказали, когда устранят аварию на водопроводе

"Из-за повреждения трубы водопровода при проведении дорожных работ в Серпухове временно было ограничено водоснабжение... 45 многоквартирных домов. По состоянию на данный момент, по данным местной диспетчерской службы, после восстановления работоспособности водопровода частично, так как идет наполнение системы, был осуществлен запуск воды в дома и в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.