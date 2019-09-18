Подмосковные власти рассказали, когда устранят аварию на водопроводе

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жители 45 домов подмосковного Серпухова остались без воды из-за аварии на водопроводе, в настоящий момент водоснабжение частично восстановлено, полностью ликвидировать последствия аварии планируется в течение 2 часов, сообщает министерство ЖКХ Московской области.
Ранее в администрации городского округа РИА Новости сообщили, что в ходе земляных работ была повреждена труба диаметром 700 миллиметров.
"Из-за повреждения трубы водопровода при проведении дорожных работ в Серпухове временно было ограничено водоснабжение... 45 многоквартирных домов. По состоянию на данный момент, по данным местной диспетчерской службы, после восстановления работоспособности водопровода частично, так как идет наполнение системы, был осуществлен запуск воды в дома и в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подача воды в жилые дома не прекращалась, были задействованы резервные источники водоснабжения. Власти добавили, что из-за повреждения системы напор воды был слабым, поэтому на верхних этажах нескольких домов наблюдались временные перебои, подвоз воды жителям осуществлялся по заявкам.
В настоящее время на месте работает бригада МУП "Водоканал-Сервис". Ситуация находится на контроле министерства. "Водоснабжение в полном объеме будет восстановлено в ближайшие два часа", - подчеркнули в ведомстве.