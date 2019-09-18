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РИА Новости

СК проверит данные о смерти получившей недельную дозу инсулина пенсионерки

14:43 18.09.2019 (обновлено: 15:18 18.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Следователи проверяют информацию в СМИ о том, что в Твери сиделка вколола 80-летней женщине за один раз недельную дозу инсулина, после чего женщина впала в кому и умерла, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Информацию об инциденте следствие обнаружило в ходе мониторинга СМИ.
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"Выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 2 сентября текущего года в городе Твери сиделка, ухаживая за 80-летней женщиной, у которой был сахарный диабет, вколола ей недельную дозу инсулина за раз. Как указано в СМИ, пожилая женщина впала в кому, ее сердце не выдержало", - говорится в сообщении.
Для установления всех обстоятельств организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет РФРоссияТверьПроисшествия
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