СК проверит данные о смерти получившей недельную дозу инсулина пенсионерки

ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Следователи проверяют информацию в СМИ о том, что в Твери сиделка вколола 80-летней женщине за один раз недельную дозу инсулина, после чего женщина впала в кому и умерла, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 2 сентября текущего года в городе Твери сиделка, ухаживая за 80-летней женщиной, у которой был сахарный диабет, вколола ей недельную дозу инсулина за раз. Как указано в СМИ, пожилая женщина впала в кому, ее сердце не выдержало", - говорится в сообщении.