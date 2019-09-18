Зюганов предложил перенести выборы с сентября на весну

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Для проведения более прозрачных выборов необходимо сдвинуть единый день голосования на один из весенних месяцев, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я бы сделал это легко. Во-первых, надо перенести выборы в нормальное время. Предлагают на весну (перенести - ред.), допустим, апрель месяц - приемлемо, март месяц - тоже, ноябрь - тоже. Но в сентябре - это невозможно. Летом, когда вам дают две-три недели, у вас нет структуры, организации, как правило, это халтурные подписи, если проверять", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, как сделать механизм проведения выборов более прозрачным.
Он добавил, что для проведения более честных выборов необходимо "уплотнить политическую систему" и отказаться от множества создающихся партий-участников, подняв порог создания этих партий до 50-100 тысяч членов.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский также предложил перенести единый день голосования на весну.
Единый день голосования в России был установлен федеральным законом в 2012 году. Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах.
Проведение выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.