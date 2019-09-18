Зюганов предложил перенести выборы с сентября на весну

"Я бы сделал это легко. Во-первых, надо перенести выборы в нормальное время. Предлагают на весну (перенести - ред.), допустим, апрель месяц - приемлемо, март месяц - тоже, ноябрь - тоже. Но в сентябре - это невозможно. Летом, когда вам дают две-три недели, у вас нет структуры, организации, как правило, это халтурные подписи, если проверять", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, как сделать механизм проведения выборов более прозрачным.