Виктория Исакова сыграет в кино "королеву фридайвинга" Наталью Молчанову

"Моя героиня – это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте - во фридайвинге", - рассказала Исакова. Специально для роли она в течение года занималась этим видом спорта в Москве.