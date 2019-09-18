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РИА Новости
Культура

Виктория Исакова сыграет в кино "королеву фридайвинга" Наталью Молчанову

14:36 18.09.2019 (обновлено: 14:40 18.09.2019)
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© AFP 2019 / Jacques MunchЧемпионка мира по фридайвингу Наталья Молчанова
Чемпионка мира по фридайвингу Наталья Молчанова
© AFP 2019 / Jacques Munch
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Актриса Виктория Исакова исполнит главную роль в фильме "Один вдох", основанном на истории чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, погибшей при погружении в 2015 году, премьера картины запланирована на март 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Молчанова - основатель и президент Российской федерации фридайвинга, самый титулованный фридайвер в мире. Ей принадлежит 41 мировой рекорд во всех основных дисциплинах фридайвинга. Спортсменка 23 раза становилась чемпионкой мира, ей принадлежат семь из восьми действующих рекордов мира. В августе 2015 года Молчанова пропала при погружении вблизи острова Форментера (Испания). Поиски тела были безрезультатны.
Презентация художественного фильма "Один вдох" состоялась на кинорынке в Санкт-Петербурге. Создатели подчеркнули, что картина не является байопиком Молчановой, но основана на реальных событиях.
"Фильм "Один вдох" не о спорте. Для меня и режиссера Елены Хазановой это была личная история сильной женщины, которая в 40 лет решилась полностью поменять свою жизнь и совершила настоящую революцию. Но наша история не о преодолении, а о силе духа и невероятных человеческих возможностях", - рассказала на презентации продюсер фильма Ольга Данова, чьи слова приводит пресс-служба.
Съемки проходили с 2018-2019 году, сцены погружений снимали в открытом море у берегов Мальты.
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"Моя героиня – это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте - во фридайвинге", - рассказала Исакова. Специально для роли она в течение года занималась этим видом спорта в Москве.
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КультураКино и сериалыНовости культурыНаталья МолчановаВиктория ИсаковаМосква
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