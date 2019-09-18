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РИА Новости

Против учредителя мурманского пароходства завели два уголовных дела

14:32 18.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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Судебное заседание. Архивное фото
МУРМАНСК, 18 сен – РИА Новости. Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО "Мурманское морское пароходство" (ММП), который подозревается в злоупотреблении полномочиями на 580 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи полагают, что руководство и правление ПАО "Мурманское морское пароходство" в 2014-2019 годах принимали решения о незаконном выводе средств из оборота ПАО "ММП" на общую сумму более 580 миллионов рублей.
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"Денежные средства расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ПАО "ММП". Указанные действия привели к существенным негативным последствиям, в том числе к формированию задолженности по заработной плате на сумму более 100 миллионов рублей и невыплате налогов на сумму более 88 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уголовные дела расследуются следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. Преступления выявлены в результате совместной работы Мурманского ЛО МВД России на транспорте и УФСБ России по Мурманской области.
"Подозреваемый задержан. В настоящее время проходят обыски по месту нахождения представительства ПАО "Мурманское морское пароходство" в Москве, а также по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - добавили в ведомстве.
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Ранее следователи возбудили уголовные дела против бывших генеральных директоров предприятия, которые обвиняются в невыплате зарплаты и неуплате налогов на крупные суммы.
Мурманское морское пароходство в последние годы испытывает серьезные финансовые проблемы, несколько судов компании находятся за границей, часть из них арестована, моряки жалуются в профсоюз на нехватку продуктов и топлива, несколько судов были проданы на торгах.
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Мурманское морское пароходствоСледственный комитет РФМВД РФМурманская областьПроисшествия
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