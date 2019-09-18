Пушкинский музей открывает новое пространство для молодежи

"Ребята не обязательно свяжут свою жизнь с искусством, но мы верим, что они сохранят все то, что даст им время, проведенное в музее, друг с другом и с нашими коллегами – большими профессионалами своего дела. Участники этого проекта в дальнейшем станут проводниками наших идей", - сказала Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина.