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РИА Новости
Культура

Пушкинский музей открывает новое пространство для молодежи

16:06 18.09.2019
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© Фото : предоставлено Пушкинским музеемОткрытие нового пространства направления Пушкинский.Youth
Открытие нового пространства направления Пушкинский.Youth
© Фото : предоставлено Пушкинским музеем
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. ГМИИ им. А.С. Пушкина откроет в усадьбе Лопухиных новое пространство, которое станет основной площадкой для проведения молодежных программ направления Пушкинский.Youth, сообщает пресс-служба музея.

"В усадьбе будут работать исследовательская лаборатория, читальный зал, выставочная площадка, медиатека, VR-студия, лекционное пространство, а также зона отдыха и коворкинг. Они будут доступны не только для участников программ музея, но и для всех желающих", - говорится в сообщении пресс-службы.

Открытие нового пространства в усадьбе Лопухиных запланировано на октябрь.

"Ребята не обязательно свяжут свою жизнь с искусством, но мы верим, что они сохранят все то, что даст им время, проведенное в музее, друг с другом и с нашими коллегами – большими профессионалами своего дела. Участники этого проекта в дальнейшем станут проводниками наших идей", - сказала Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Основатель музея Иван Цветаев задумал его как художественно-образовательный общедоступный музей. Уже с 1920-х годов в музее проводились лекции для взрослых и детей, а в 1959 году начал свою работу Клуб юных искусствоведов (КЮИ), вокруг которого сформировалось сообщество молодых людей, интересующихся искусством.
Движению исполняется 60 лет, и в этом году оно переросло в отдельное направление – Пушкинский.Youth, объединяющее все молодежные программы музея.
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