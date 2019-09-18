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РИА Новости

СК расследует резонансное дело о жестоком убийстве кота в Новосибирске

14:31 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКот
Кот
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кот. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком убийстве и расчленении домашнего кота в новосибирском Академгородке передали из полиции для расследования следователями СК, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Ранее в августе на сайте Change.org появилась петиция с требованием "изолировать и наказать живодерку из Академгородка". В тексте петиции утверждается, что в новосибирском Академгородке нашли домашнего кота, который был убит и перед смертью подвергся пыткам - с животного якобы сняли скальп и отрезали лапы. Кроме того, в петиции указано, что соседи подозревают в убийстве кота соседку хозяйки животного по дому. Утверждается, что девушка занималась продажей черепов животных, а в ее квартире найдены их останки. Полиция после проверки возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными.
"В связи с широким общественным резонансом, уголовное дело по инициативе следственного управления СК России по Новосибирской области… передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, несовершеннолетняя жительница Академгородка убила кота 5 или 6 августа. "В настоящее время по уголовному делу назначена и проводится биологическая судебная экспертиза", - уточнили в следственном управлении.
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Следственный комитет РФНовосибирскРоссияПроисшествия
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