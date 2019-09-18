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РИА Новости

"Красное&Белое", "Бристоль" и "Дикси" сохранят бренды после объединения

14:22 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМагазин сети "Красное и Белое" в Москве
Магазин сети Красное и Белое в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сети "Красное&Белое", "Бристоль" и "Дикси" после объединения продолжат работать под своими торговыми брендами, следует из релиза объединенной компании.
Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, владевший сетью алкомаркетов "Красное&Белое", в среду объявили о закрытии сделки по объединению ритейлеров в единый розничный бизнес. Кесаеву и Кациеву принадлежит 51% объединенной холдинговой компании DKBR Mega Retail Group Limited, Студенникову - 49%.
"В рамках утвержденной стратегии по дальнейшему продвижению магазинов объединенной розничной сети "ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед" и ее акционеры видят большие возможности брендов "Дикси", "Виктория", "Мегамарт", "Бристоль" и "Красное&Белое". Дальнейшее развитие каждого из них будет осуществляться с учетом индивидуальных особенностей, конкурентных преимуществ и представленности продуктовых магазинов в каждом географическом регионе Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как отметил на брифинге в среду Студенников, управлением пока будет заниматься коллегиальный орган, обсуждение, кто будет главой холдинга, пока в процессе. "С точки зрения управления никаких движений мы не делаем, останутся работать три разные компании... Как дальше - решит совет акционеров, но мое видение, основанное на точке зрения покупателя, что единое управление делать не надо", - отметил он.
Магазин торговой сети Дикси
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Торговая сеть "Дикси" открыла в Москве магазин нового формата
По его мнению, для потребителей сделка прежде всего отразится на цене товара на полке. "За все в конечном итоге платит потребитель, поэтому мы с точки зрения потребителя стремимся улучшать себестоимость захода товара на полку и оптимизируем работу компаний с точки зрения издержек. От того, что мы (в рамках нового холдинга) обмениваемся информацией и можем оптимизировать эти процессы, потребитель выиграет", - сказал Студенников.
В результате объединения сетей образуется третий по размеру оборота российский ритейлер. Сейчас под вывесками "Дикси", "Бристоль" и "Красное&Белое" в России работает более 13 тысяч магазинов. Выручка объединенной компании в 2019 году планируется в 800 миллиардов рублей.
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Игорь КесаевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Все таки фсбшники подмяли под себя. Неправда?
18 сентября, 15:51
Mikhail Mikhailpopov
1800110
То ли силовики, то ли кто-то другой с помощью их. Как-бы ни было, всё равно печально что в стране продолжается беспредел с ведома верхнего эшелона власти.
18 сентября, 19:28
aalex.harison
900201
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