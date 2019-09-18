"Красное&Белое", "Бристоль" и "Дикси" сохранят бренды после объединения

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сети "Красное&Белое", "Бристоль" и "Дикси" после объединения продолжат работать под своими торговыми брендами, следует из релиза объединенной компании.

Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, владевший сетью алкомаркетов "Красное&Белое", в среду объявили о закрытии сделки по объединению ритейлеров в единый розничный бизнес. Кесаеву и Кациеву принадлежит 51% объединенной холдинговой компании DKBR Mega Retail Group Limited, Студенникову - 49%.

"В рамках утвержденной стратегии по дальнейшему продвижению магазинов объединенной розничной сети "ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед" и ее акционеры видят большие возможности брендов "Дикси", "Виктория", "Мегамарт", "Бристоль" и "Красное&Белое". Дальнейшее развитие каждого из них будет осуществляться с учетом индивидуальных особенностей, конкурентных преимуществ и представленности продуктовых магазинов в каждом географическом регионе Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отметил на брифинге в среду Студенников, управлением пока будет заниматься коллегиальный орган, обсуждение, кто будет главой холдинга, пока в процессе. "С точки зрения управления никаких движений мы не делаем, останутся работать три разные компании... Как дальше - решит совет акционеров, но мое видение, основанное на точке зрения покупателя, что единое управление делать не надо", - отметил он.

По его мнению, для потребителей сделка прежде всего отразится на цене товара на полке. "За все в конечном итоге платит потребитель, поэтому мы с точки зрения потребителя стремимся улучшать себестоимость захода товара на полку и оптимизируем работу компаний с точки зрения издержек. От того, что мы (в рамках нового холдинга) обмениваемся информацией и можем оптимизировать эти процессы, потребитель выиграет", - сказал Студенников.