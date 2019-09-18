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РИА Новости

Эксперты рассказали о возможных последствиях удара по саудовским НПЗ

14:21 18.09.2019
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© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии говорит об обострении кризиса на Ближнем Востоке, может привести к изменению роли США в геополитике, а также влияет на мировую экономику, считают эксперты.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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Кризис изнутри

Ситуация показала, что инфраструктура Саудовской Аравии чрезвычайно уязвима, отметил директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. "Саудовской Аравии нужно негласно договариваться с Ираном о снижении напряженности в зоне Персидского залива. В рамках снижения напряженности можно не вкладывать огромное количество средств в создание системы ПВО, которая все равно не даст стопроцентной гарантии защиты", - сказал он на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".
Кризисные явления в регионе нарастают, согласен старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов. По его словам, в последние годы усиливается распад коалиции, созданной Саудовской Аравией по противодействию движению "Ансар Алла", и союзнической коалиции Саудовской Аравии и ОАЭ. При этом эксперт отметил и сложную ситуацию в самой Саудовской Аравии. "Саудовская Аравия может схлопнуться изнутри от внутренних противоречий, и это может стать источником регионального кризиса. И это особенно важно ввиду планирующегося на октябрь визита российского лидера в Эр-Рияд, что ставит и перед Россией вопрос перестраивания своей политики в отношении Саудовской Аравии, исходя из новых данных", - подчеркнул он.
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США на распутье

Говоря о возможности военного ответа Ирану, который обвиняется в атаке, но отвергает все обвинения, Евсеев отметил: "США напрямую отвечать не будут, я думаю". По его мнению, США могут оказать помощь - например, путём поставки вооружений, обучения при необходимости личного состава, предоставления разведданных, создания коридоров над некоторыми странами для пролета боевой авиации и т.д. "Я думаю, что для (президента США) Дональда Трампа, особенно в условиях предвыборного года, было бы крайне нежелательно ввязываться в какой-либо вооруженный конфликт с Ираном, и в Иране это тоже очень хорошо понимают", - считает Евсеев. По его мнению, США будет сложно доказать, что это был Иран, поэтому "удара по Ирану не будет", но вероятен удар на проиранские военные формирования на территории Ирака и Сирии.
Сейчас наблюдается кризис доктрины Картера, согласно которой есть три страны, оборона которых жизненно важна для США - Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко. Он считает, что у США в данной ситуации есть три варианта. Первый вариант – ничего не предпринимать, ограничившись словесными обвинениями в адрес Ирана, но это приведет к подрыву позиции США на Ближнем Востоке. "Второй вариант - это нанести ограниченный удар по Ирану, однако кто сказал, что Иран будет действовать в логике оборонительной войны?" - отметил эксперт. По его словам, третий вариант для США - вовлечь кого-то в этот конфликт, но выбор союзников ограничен.
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Экономические эффекты

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин отметил, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии "выгодны практически всем". "Повышение цен на нефть выгодно и самой Саудовской Аравии, потому что она очень недовольная соглашениями ОПЕК+, и России, и США, потому что Трамп готов из своих стратегических нефтяных запасов выбросить значительное количество нефти на рынок и усилить свои позиции", - пояснил эксперт. Кроме того, он напомнил, что в США сейчас активизировалась добыча сланцевой нефти, которая выгодна только при определенном уровне цен на нефть. При этом Ирану тоже выгодны скачки цен на нефть, добавил он.
Лукьянов, в свою очередь, не исключил возможной связи атак на активы Saudi Aramco с планами по первичному публичному размещению акций компании. "У идеи выведения на IPO Saudi Aramco есть мощная оппозиция внутри самой Саудовской Аравии, и в данном отношении, если мы принимаем во внимание, что данный инцидент является определенного рода провокацией, то одной из ее целей может быть срыв вывода компании на IPO", - сказал он.
О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а летом прошлого года появились слухи, что оно может и вовсе не состояться. По подсчётам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.
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Или – ИРИ. США изучают варианты "военного ответа" ИрануЕсли Вашингтону кому-то надо жизнь испортить, в ход идет самый главный аргумент, единственный на все случаи жизни. А насчет ИРИ у американцев давно руки чешутся. Подрыв танкеров и провокации в Ормузском заливе не сработали. Пошли с козырей.
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Майк ПомпеоДональд ТрампОПЕКСаудовская АравияРоссияИранСШАВ мире
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