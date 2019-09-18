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РИА Новости

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

14:20 18.09.2019 (обновлено: 17:14 18.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Член Госсовета Крыма Юрий Гемпель прокомментировал план украинского генерала по "возвращению" полуострова.
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
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Гемпель напомнил, что Крым стал российским по волеизъявлению жителей полуострова.
"Возвращение было связано с идеологическими соображениями. Мы ментально, культурно и исторически привязаны к России", — заявил он в комментарии телеканалу RT.
Слова Маломужа парламентарий назвал некорректными. Он подчеркнул, что Крым вошел в состав России навсегда.

"(Полуостров. — Прим. ред.) получил динамическое развитие во всех отраслях. <...> Поэтому, если бы состоялся повторный референдум, крымчане проголосовали бы точно так же", — заключил он.

Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов избирателей проголосовали за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что жители республики сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Популярные комментарии
У генерала план , у Зеленского план , у рады тоже план - ну и когда накурятся или на водку перейдут !)))
18 сентября, 15:06
Дядька Митька
74110002
Шелковый путь пройдет в обход Украины, национального проекта вроде Крымского моста нет. Усилиями всех президентов Украины, страна попала на обочину истории и это печально
18 сентября, 17:59
РСРоман Славянский
35217300
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