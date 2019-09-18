В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Член Госсовета Крыма Юрий Гемпель прокомментировал план украинского генерала по "возвращению" полуострова.

Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".

Гемпель напомнил, что Крым стал российским по волеизъявлению жителей полуострова.

"Возвращение было связано с идеологическими соображениями. Мы ментально, культурно и исторически привязаны к России", — заявил он в комментарии телеканалу RT

Слова Маломужа парламентарий назвал некорректными. Он подчеркнул, что Крым вошел в состав России навсегда.

"(Полуостров. — Прим. ред.) получил динамическое развитие во всех отраслях. <...> Поэтому, если бы состоялся повторный референдум, крымчане проголосовали бы точно так же", — заключил он.