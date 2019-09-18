В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Член Госсовета Крыма Юрий Гемпель прокомментировал план украинского генерала по "возвращению" полуострова.
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
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Гемпель напомнил, что Крым стал российским по волеизъявлению жителей полуострова.
"Возвращение было связано с идеологическими соображениями. Мы ментально, культурно и исторически привязаны к России", — заявил он в комментарии телеканалу RT.
Слова Маломужа парламентарий назвал некорректными. Он подчеркнул, что Крым вошел в состав России навсегда.
"(Полуостров. — Прим. ред.) получил динамическое развитие во всех отраслях. <...> Поэтому, если бы состоялся повторный референдум, крымчане проголосовали бы точно так же", — заключил он.
Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов избирателей проголосовали за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что жители республики сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".