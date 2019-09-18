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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане Москвы рассказали о благотворительности на международном форуме

14:18 18.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Международный форум, посвященный благотворительности с участием исламских центров России и Средней Азии, прошел в Дагестане, сообщил РИА Новости гендиректор фонда "Закят" Рифат Измайлов.
"У нашего фонда большой опыт в области благотворительности, в том числе и опыт международного сотрудничества в этой сфере, поэтому мы с большим удовольствием приняли приглашение из Дагестана участвовать в форуме", - сказал Измайлов.
По его словам, умение вести дела в сфере социальной поддержки малоимущим и бедным слоям населения – это не только религиозный долг.
"В последнее время в России и странах СНГ, как и по всему миру, появились новые формы сбора средств и их распределения. Но при этом существуют и пробелы в адресном оказании подобной поддержки. Во избежание проблем надо уметь работать оперативно и в соответствии с новыми технологиями и знаниями. Очень важно отметить работу в социальных сетях, персонифицировать каждого, кому нужна помощь", - отметил гендиректор фонда "Закят", добавив, что "больше всего нужно дорожить доверием благотворителей".
Измайлов также сказал, что мусульмане Москвы поделились с представителями духовных управлений мусульман Казахстана и Киргизии опытом международного сотрудничества с фондами из Ливана, Сирии, Уганды, Индонезии и других стран.
"В этом году мусульмане российской столицы оказали большую помощь этим государствам во время месяца Рамадан и после Курбан-байрам. Мы подробно на примерах рассказали, что в данном случае речь идет не только о помощи правоверным как таковой. В данном случае речь идет о том, что мы представляем не сколько исламский центр или фонд – мы представляем свою страну на международном уровне и демонстрируем свою состоятельность и возможности", - заключил Измайлов.-
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссия
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