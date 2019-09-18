Мусульмане Москвы рассказали о благотворительности на международном форуме

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Международный форум, посвященный благотворительности с участием исламских центров России и Средней Азии, прошел в Дагестане, сообщил РИА Новости гендиректор фонда "Закят" Рифат Измайлов.

"У нашего фонда большой опыт в области благотворительности, в том числе и опыт международного сотрудничества в этой сфере, поэтому мы с большим удовольствием приняли приглашение из Дагестана участвовать в форуме", - сказал Измайлов.

По его словам, умение вести дела в сфере социальной поддержки малоимущим и бедным слоям населения – это не только религиозный долг.

"В последнее время в России и странах СНГ, как и по всему миру, появились новые формы сбора средств и их распределения. Но при этом существуют и пробелы в адресном оказании подобной поддержки. Во избежание проблем надо уметь работать оперативно и в соответствии с новыми технологиями и знаниями. Очень важно отметить работу в социальных сетях, персонифицировать каждого, кому нужна помощь", - отметил гендиректор фонда "Закят", добавив, что "больше всего нужно дорожить доверием благотворителей".

Измайлов также сказал, что мусульмане Москвы поделились с представителями духовных управлений мусульман Казахстана и Киргизии опытом международного сотрудничества с фондами из Ливана, Сирии, Уганды, Индонезии и других стран.