Российские хирурги удалили у трехлетней девочки опухоль размером с кулак

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Нижнем Новгороде хирурги вырезали трехлетней пациентке нейрогенную опухоль размером с кулак, сообщает НИА "Нижний Новгород".
Новообразование из нервной ткани появилось у девочки больше полугода назад. Опухоль росла, мешая ей дышать и разговаривать. Помимо этого, у нее появились головные боли, одышка, мышечная гипотония и лишний вес.
Хирурги объяснили, что опухоль оказывала токсическое действие на центр головного мозга, вызывая паралич дыхания. Удалять новообразование решили с помощью лапараскопической операции.
Операция длилась около двух с половиной часов. Опухоль оказалась доброкачественной, и сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Ребенка готовят к выписке.
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