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РИА Новости

Российские хирурги удалили у трехлетней девочки опухоль размером с кулак

14:18 18.09.2019 (обновлено: 14:19 18.09.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Нижнем Новгороде хирурги вырезали трехлетней пациентке нейрогенную опухоль размером с кулак, сообщает НИА "Нижний Новгород".
Новообразование из нервной ткани появилось у девочки больше полугода назад. Опухоль росла, мешая ей дышать и разговаривать. Помимо этого, у нее появились головные боли, одышка, мышечная гипотония и лишний вес.
Хирурги объяснили, что опухоль оказывала токсическое действие на центр головного мозга, вызывая паралич дыхания. Удалять новообразование решили с помощью лапараскопической операции.
Операция длилась около двух с половиной часов. Опухоль оказалась доброкачественной, и сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Ребенка готовят к выписке.
Хирурги во время операции. Архивное фото
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