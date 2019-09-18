Российские хирурги удалили у трехлетней девочки опухоль размером с кулак

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Нижнем Новгороде хирурги вырезали трехлетней пациентке нейрогенную опухоль размером с кулак, сообщает В Нижнем Новгороде хирурги вырезали трехлетней пациентке нейрогенную опухоль размером с кулак, сообщает НИА "Нижний Новгород"

Новообразование из нервной ткани появилось у девочки больше полугода назад. Опухоль росла, мешая ей дышать и разговаривать. Помимо этого, у нее появились головные боли, одышка, мышечная гипотония и лишний вес.

Хирурги объяснили, что опухоль оказывала токсическое действие на центр головного мозга, вызывая паралич дыхания. Удалять новообразование решили с помощью лапараскопической операции.