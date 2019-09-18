В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе началось в среду в Минске, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Ранее Олифер сообщила, что ключевыми вопросами встречи контактной группы по Донбассу в Минске в среду будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала она в среду на своей странице в Facebook.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru