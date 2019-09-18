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РИА Новости

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

14:14 18.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид города Минска. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе началось в среду в Минске, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Ранее Олифер сообщила, что ключевыми вопросами встречи контактной группы по Донбассу в Минске в среду будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала она в среду на своей странице в Facebook.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДарья ОлиферДонбассЛеонид КучмаМинскВ мире
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