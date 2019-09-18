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РИА Новости

Адвоката Хасавова обвинили в принуждении к даче ложных показаний и шантаже

14:11 18.09.2019 (обновлено: 14:13 18.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Управляющий партнер адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагир Хасавов обвиняется в принуждении к даче ложных показаний, соединенном с шантажом, сообщает Следственный комитет РФ.
Хасавов был задержан во вторник в здании Лефортовского суда Москвы, сообщил ранее РИА Новости его коллега Эдуард Исецкий. По его словам, это связано с комментариями по делу, которые Хасавов, защищавший бывшего дагестанского премьера Абдусамада Гамидова, опубликовал в своих соцсетях.
"В рамках расследования уголовного дела 17 сентября Дагир Хасавов задержан. В тот же день ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, вину в инкриминируемых деяниях Хасавов не признал.
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Дагир ХасавовРоссияПроисшествия
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