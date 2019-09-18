Адвоката Хасавова обвинили в принуждении к даче ложных показаний и шантаже

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Управляющий партнер адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагир Хасавов обвиняется в принуждении к даче ложных показаний, соединенном с шантажом, сообщает Следственный комитет РФ.

Хасавов был задержан во вторник в здании Лефортовского суда Москвы, сообщил ранее РИА Новости его коллега Эдуард Исецкий. По его словам, это связано с комментариями по делу, которые Хасавов, защищавший бывшего дагестанского премьера Абдусамада Гамидова, опубликовал в своих соцсетях.

"В рамках расследования уголовного дела 17 сентября Дагир Хасавов задержан. В тот же день ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, вину в инкриминируемых деяниях Хасавов не признал.