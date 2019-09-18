МВД готово обучать полицейских из стран АСЕАН борьбе с наркотиками

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. МВД России готово принять в 2020 году группу полицейских из стран АСЕАН для обучения раскрытию наркопреступлений, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, выступая на 39-й конференции АСЕАНАПОЛ в Ханое.

"В 2020 году готовы принять на обучение очередную группу полицейских из стран АСЕАН по тематике раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Российская сторона настроена на продолжение конструктивного диалога с "десяткой" на данном направлении", - привел слова Колокольцева пресс-центр МВД РФ.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия и АСЕАН продолжат дальнейшее наращивание сотрудничества в сфере противодействия новейшим формам наркопреступности, в том числе в киберпространстве.