МВД готово обучать полицейских из стран АСЕАН борьбе с наркотиками

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. МВД России готово принять в 2020 году группу полицейских из стран АСЕАН для обучения раскрытию наркопреступлений, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, выступая на 39-й конференции АСЕАНАПОЛ в Ханое.
"В 2020 году готовы принять на обучение очередную группу полицейских из стран АСЕАН по тематике раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Российская сторона настроена на продолжение конструктивного диалога с "десяткой" на данном направлении", - привел слова Колокольцева пресс-центр МВД РФ.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия и АСЕАН продолжат дальнейшее наращивание сотрудничества в сфере противодействия новейшим формам наркопреступности, в том числе в киберпространстве.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999). Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. Партнерами по диалогу являются Китай, Индия, Япония, Пакистан, Россия, Республика Корея, Новая Зеландия, Монголия, Австралия, США, Турция и Канада.
10 сентября, 20:25Радио SputnikСлужебные свиньи будут искать наркотики в России