Москва не обсуждала с Эр-Риядом решения ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия в среду не обсуждала с Саудовской Аравией вариант увеличения добычи ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в среду президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону рассмотрели положение на глобальном рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+.

"Нет, не обсуждалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с принцем Саудовской Аравии опция, при которой ОПЕК+ может нарастить добычу, чтобы стабилизировать цены на нефть.