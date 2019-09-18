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РИА Новости

Москва не обсуждала с Эр-Риядом решения ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть

14:08 18.09.2019 (обновлено: 14:19 18.09.2019)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия в среду не обсуждала с Саудовской Аравией вариант увеличения добычи ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону рассмотрели положение на глобальном рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+.
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"Нет, не обсуждалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с принцем Саудовской Аравии опция, при которой ОПЕК+ может нарастить добычу, чтобы стабилизировать цены на нефть.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииОПЕКДмитрий ПесковСаудовская АравияРоссияЭкономика
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