Песков прокомментировал ситуацию вокруг приговора Устинову

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве, а также отметил, что по этому делу была подана апелляция и нужно дождаться результатов ее рассмотрения.

"Нет, ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля. Если вы хотите спросить, известно ли нам о каких-то акциях в поддержку Устинова - да, нам об этом известно", - сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что совершенно не важно, смотрели ли в Кремле видео с задержанием Устинова или не смотрели.

"Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий. Единственное законное действие, которое имело место - это то, что была апелляция. Была апелляция, и давайте дождемся с вами итогов рассмотрения апелляции", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать общественный резонанс вокруг дела Устинова, Песков заявил, что в Кремле не могут это прокомментировать, но "принимают к сведению", "позицию, которую заняли или некоторые люди, или некоторые группы людей".

Ранее Песков заявил журналистам, что дело Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, вряд ли скажется на доверии россиян к сотрудникам Росгвардии.

На вопрос о том, какова его позиция по доверию россиян к Росгвардии в связи с данным делом, Песков ответил: "Такая же".

Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.