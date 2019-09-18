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РИА Новости

Песков прокомментировал ситуацию вокруг приговора Устинову

14:06 18.09.2019 (обновлено: 16:54 18.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве, а также отметил, что по этому делу была подана апелляция и нужно дождаться результатов ее рассмотрения.
"Нет, ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля. Если вы хотите спросить, известно ли нам о каких-то акциях в поддержку Устинова - да, нам об этом известно", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что совершенно не важно, смотрели ли в Кремле видео с задержанием Устинова или не смотрели.
"Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий. Единственное законное действие, которое имело место - это то, что была апелляция. Была апелляция, и давайте дождемся с вами итогов рассмотрения апелляции", - добавил Песков.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 14:00РИА Новости
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Отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать общественный резонанс вокруг дела Устинова, Песков заявил, что в Кремле не могут это прокомментировать, но "принимают к сведению", "позицию, которую заняли или некоторые люди, или некоторые группы людей".
Ранее Песков заявил журналистам, что дело Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, вряд ли скажется на доверии россиян к сотрудникам Росгвардии.
На вопрос о том, какова его позиция по доверию россиян к Росгвардии в связи с данным делом, Песков ответил: "Такая же".
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Вчера, 13:05РИА Новости
Калягин прокомментировал приговор Устинову
Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
26021710
Обсудить 11
Дело Павла УстиноваПавел УстиновДмитрий ПесковМоскваОбщество
Популярные комментарии
Самое смешное в этом очень смешном заявлении "КРЕМЛЬ НЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА СУД". Не только может, но и делает это уже на протяжении 20-ти лет.
18 сентября, 14:14
PPriborSerebro
1820007
На вопрос о том, какова его позиция по доверию россиян к Росгвардии в связи с данным делом, Песков ответил: "Такая же". Ну то есть Песков хотя бы в курсе что россияне к Росгвардии относятся негативно. А то думал как обычно скажет что ничего не знает.
18 сентября, 14:47
Будущее Страны
1640006
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Калягин прокомментировал приговор Устинову
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