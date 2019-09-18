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РИА Новости

Омбудсмен Москвы посетит в среду в СИЗО Павла Устинова

14:00 18.09.2019 (обновлено: 16:54 18.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в среду планирует посетить в СИЗО актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве.
"Сегодня в три часа я буду в СИЗО номер 4, где сегодня пребывает Павел Устинов для беседы... Я согласна со всеми, что его дело требует полного пересмотра и внимательного вмешательства, как прокуратуры, так и уполномоченного федерального", - сказала Потяева в ходе заседания Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.
Она также отметила, что в четверг планирует встретиться с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и в том числе обсудит с ней дело Устинова.
"У нас есть федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая обладает более широкими возможностями, чем обладает субъектованный уполномоченный, поэтому на завтра на 5 часов я записалась к Татьяне Николаевне, и эта тема будет в нашем обсуждении, надеюсь, она подключится к решению этого вопроса", - добавила Потяева.
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Турчак назвал отказ суда принять видео защиты Устинова несправедливым
Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновТатьяна ПотяеваМоскваОбщество
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