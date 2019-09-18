Омбудсмен Москвы посетит в среду в СИЗО Павла Устинова

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в среду планирует посетить в СИЗО актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве.

"Сегодня в три часа я буду в СИЗО номер 4, где сегодня пребывает Павел Устинов для беседы... Я согласна со всеми, что его дело требует полного пересмотра и внимательного вмешательства, как прокуратуры, так и уполномоченного федерального", - сказала Потяева в ходе заседания Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

Она также отметила, что в четверг планирует встретиться с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и в том числе обсудит с ней дело Устинова.

"У нас есть федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая обладает более широкими возможностями, чем обладает субъектованный уполномоченный, поэтому на завтра на 5 часов я записалась к Татьяне Николаевне, и эта тема будет в нашем обсуждении, надеюсь, она подключится к решению этого вопроса", - добавила Потяева.

Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.