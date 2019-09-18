В Якутии возбудили дело о халатности при тушении лесного пожара

ЯКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Дело о халатности возбудили в Усть-Янском районе Якутии из-за лесного пожара в августе, площадь которого в результате необоснованного приостановления работ по его тушению выросла почти в 500 раз, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе на территории района произошел лесной пожар, площадь которого составила 39 гектаров. Спустя сутки было принято решение о приостановлении работ по его тушению. При этом не были приняты во внимание естественные преграды, погодные условия и другие факторы.

"Впоследствии площадь лесного пожара составила более 18409 гектаров, в результате пожара повреждена линия электропередач, что повлекло за собой аварийное отключение электроснабжения села Уянди", - рассказали в пресс-службе.

После прокуратура Усть-Янского района республики проверила аварийное отключение электроснабжения села.

Ведомство направило материалы проверки в следственный орган.

"По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

В настоящее время в районе проводятся следственные мероприятия.