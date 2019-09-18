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РИА Новости

В Якутии возбудили дело о халатности при тушении лесного пожара

13:59 18.09.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Лесной пожар. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Дело о халатности возбудили в Усть-Янском районе Якутии из-за лесного пожара в августе, площадь которого в результате необоснованного приостановления работ по его тушению выросла почти в 500 раз, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в августе на территории района произошел лесной пожар, площадь которого составила 39 гектаров. Спустя сутки было принято решение о приостановлении работ по его тушению. При этом не были приняты во внимание естественные преграды, погодные условия и другие факторы.
"Впоследствии площадь лесного пожара составила более 18409 гектаров, в результате пожара повреждена линия электропередач, что повлекло за собой аварийное отключение электроснабжения села Уянди", - рассказали в пресс-службе.
После прокуратура Усть-Янского района республики проверила аварийное отключение электроснабжения села.
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Ведомство направило материалы проверки в следственный орган.
"По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В настоящее время в районе проводятся следственные мероприятия.
Летом из-за лесных пожаров в Якутии объявляли режим ЧС регионального значения.
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