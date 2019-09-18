Аксаков: блокировка личных счетов ИП может потребовать изменения законов

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Блокировать личные счета индивидуального предпринимателя (ИП) в случае неуплаты налогов можно только по решению суда, поэтому в действующее законодательство, возможно, потребуется внести изменения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Ранее в среду газета "Коммерсант" написала, что ЦБ поддержал позицию Минфина и ФНС, согласно которой банки должны блокировать все счета ИП, включая личные, в случае неуплаты налогов. ЦБ сослался на статьи Гражданского кодекса, по которым ИП отвечает по обязательствам всем имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание или есть ограничения.
В издании напомнили, что сам вопрос стал активно обсуждаться летом 2019 года, когда из-за повышения эффективности контроля ФНС банки стали массово получать требования о блокировке долгов на счетах ИП, включая личные. В ряде случаев банки отказывались идти на такой шаг. Наличие проблемы и ее обсуждение подтвердил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Для этого нужны судебные решения, а не просто желания контролирующих органов. Я допускаю такой вариант, но на основе судебного решения. Я допускаю, что понадобится вносить изменения, потому что счета, связанные с предпринимательской деятельностью, и личные счета - это разные вещи. Должна быть предусмотрена солидарная ответственность", - сказал Аксаков.