Аксаков: блокировка личных счетов ИП может потребовать изменения законов

"Для этого нужны судебные решения, а не просто желания контролирующих органов. Я допускаю такой вариант, но на основе судебного решения. Я допускаю, что понадобится вносить изменения, потому что счета, связанные с предпринимательской деятельностью, и личные счета - это разные вещи. Должна быть предусмотрена солидарная ответственность", - сказал Аксаков.