Белоусов назвал худший сценарий событий после атаки на саудовские НПЗ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Атака нефтяных объектов в Саудовской Аравии напрямую не повлияет на российский бюджет - добыча и цены на нефть быстро восстановятся, худшим возможным сценарием является дестабилизация в регионе с втягиванием Ирана, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"С моей точки зрения, последствия не напрямую могут проявиться. Потому что это при сохранении существующих трендов, я думаю, довольно быстро восстановится сейчас - и объёмы добычи, и, соответственно, цены стабилизируются", - сказал Белоусов журналистам на вопрос, как повлияет ситуация на цены на нефть и бюджет.

"Но если возникнет новый очаг дестабилизации и в него окажется втянут Иран, вот это самый плохой сценарий, который может быть", - добавил он.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину.