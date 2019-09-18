Белоусов назвал худший сценарий событий после атаки на саудовские НПЗ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Атака нефтяных объектов в Саудовской Аравии напрямую не повлияет на российский бюджет - добыча и цены на нефть быстро восстановятся, худшим возможным сценарием является дестабилизация в регионе с втягиванием Ирана, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.
"С моей точки зрения, последствия не напрямую могут проявиться. Потому что это при сохранении существующих трендов, я думаю, довольно быстро восстановится сейчас - и объёмы добычи, и, соответственно, цены стабилизируются", - сказал Белоусов журналистам на вопрос, как повлияет ситуация на цены на нефть и бюджет.
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"Но если возникнет новый очаг дестабилизации и в него окажется втянут Иран, вот это самый плохой сценарий, который может быть", - добавил он.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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