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РИА Новости

Самолет ВВС Испании упал в море недалеко от берегов Мурсии

13:50 18.09.2019 (обновлено: 14:05 18.09.2019)
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© Фото : Хоакин Самора"Малое море" Ла-Манга-дель-Мар-Менор в Испании
Малое море Ла-Манга-дель-Мар-Менор в Испании
© Фото : Хоакин Самора
"Малое море" Ла-Манга-дель-Мар-Менор в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Самолет ВВС Испании упал в море недалеко от берегов испанской провинции Мурсия, сообщает в Twitter местная служба экстренной помощи.
"Были получены десятки звонков с сообщениями о падении самолета ВВС Испании в (лагуну) Мар Менор, недалеко от муниципалитета Сан-Хавьер", - говорится в сообщении. Службы спасения были направлены на место.
Официальная информация о том, сколько человек находилось на борту самолета, пока не сообщается. Как сообщает местная газета Verdad со ссылкой на источники, самолет принадлежит академии ВМС. По их данным, на борту воздушного судна находились два человека - пилот и его ученик.
В конце августа недалеко от побережья Мурсии потерпел крушение еще один самолет академии ВВС Испании. На борту был только пилот, в результате инцидент он погиб.
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