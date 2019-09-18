Самолет ВВС Испании упал в море недалеко от берегов Мурсии

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Самолет ВВС Испании упал в море недалеко от берегов испанской провинции Мурсия, сообщает в Twitter местная служба экстренной помощи.

"Были получены десятки звонков с сообщениями о падении самолета ВВС Испании в (лагуну) Мар Менор, недалеко от муниципалитета Сан-Хавьер", - говорится в сообщении. Службы спасения были направлены на место.

Официальная информация о том, сколько человек находилось на борту самолета, пока не сообщается. Как сообщает местная газета Verdad со ссылкой на источники, самолет принадлежит академии ВМС. По их данным, на борту воздушного судна находились два человека - пилот и его ученик.