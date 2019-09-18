Вечно цветущая дружба России и КНР: фестиваль китайской культуры в Москве

Корреспонденты "Спутника" побывали на фестивале "Китай: великое наследие и новая эпоха", прошедшим в минувшие выходные на ВДНХ, и своими глазами убедились, как традиции китайской культуры украсили архитектурное пространство советской эпохи.

Под фестиваль, посвященный 70-летию установления дипотношений между Россией и Китаем и празднику середины осени, были отведены десять площадок на территории ВДНХ. В центральной части расположился фудкорт с традиционной китайской кухней: лапшой, шашлыками и гонконгскими вафлями. Чуть поодаль - концертная площадка и аллея китайских фонарей, а также выставка скульптур китайских панд и экспозиция университетов Китая. Здесь же прошли мастер-классы по китайской каллиграфии, где корреспонденты "Спутник" тоже попробовали свои силы.

© Sputnik Корреспондент Sputnik на мастер-классе по китайской каллиграфии © Sputnik Корреспондент Sputnik на мастер-классе по китайской каллиграфии

Возле сцены отовсюду слышны радостные голоса гостей и участников фестиваля. По-китайски заговорили все!

© Sputnik Участницы фестиваля "Китай: великое наследие и новая эпоха" © Sputnik Участницы фестиваля "Китай: великое наследие и новая эпоха"

Танцевальные коллективы приехали из самых разных уголков Китая. Участницы из Шанхая поделились с нами своими эмоциями и впечатлениями о фестивале: "Сегодня на нас традиционные китайские платья-ципао. Они символизируют нашу страну и придают атмосфере фестиваля дополнительную роскошь. В России нас очень тепло встречают. Здесь нет ощущения, что мы за границей, мы как будто дома, на родине. Все это - благодаря российско-китайской дружбе".

Интерес к китайской культуре среди россиян колоссальный. Помимо гостей из КНР, на сцене также выступил коллектив школы даосского ушу Уданпай. Кандидат медицинских наук, психиатр Ольга Зубарева пришла в школу в 2014 году и стала учеником мастера Цуй У Сюя. Она рассказала корреспондентам "Спутника" о том, почему решила заниматься даосским ушу: "Чтобы сохранять бодрость духа и гибкость тела, а также хорошее внутреннее состояние, я нашла мастера Цуй У Сюя и попросилась к нему в ученики. И вот уже с 2014 года занимаюсь Уданским ушу. При этом сама я врач психиатр. Эти занятия невероятно помогают здоровью. Каждый год мы ездим в Китай, в монастырь Нинчжэньгун".

В России любят и знают китайские единоборства не только по фильмам Джеки Чана. Юные участницы фестиваля продемонстрировали нам свое мастерство.

"Мы занимаемся ушу уже более шести лет. Кружок работает у нас в школе. В прошлом году мы были на соревнованиях, а в этом нас обещали отвезти в Китай. Ушу - хороший вид спорта. Он помогает поддерживать как физическую форму, так и духовную, воспитывает силу воли. А ещё это хороший способ похвастаться перед друзьями", - рассказали девочки. Некоторые из них даже учат китайский язык и могут немного рассказать на нем о себе. Самое сложное, считают они, это тоны, из-за неверного произношения которых может быть искажен смысл.

Участие детей в таких мероприятиях как нынешний фестиваль – основа для будущего российско-китайских отношений. Об этом говорит и руководитель Центра изучения китайского языка и культуры Ван Баоай.

"В Центре изучения китайского языка мы, в первую очередь, уделяем внимание русским учащимся начальных и средних школ, а также студентам. Наша цель - обучить детей не только иероглифам, но и научить их быть людьми с открытыми и добрыми сердцами, чтобы они полюбили мир, окружающих и, в конце концов, себя самих. Всему этому нужно учить с раннего возраста. Наш дети – это залог того, что наши две страны останутся хорошими соседями, друзьями и партнерами!" - сказал Ван Баоай "Спутнику".