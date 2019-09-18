Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд по телефону обсудили атаку на нефтеперерабатывающие предприятия королевства, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул необходимость тщательного и объективного расследования произошедшего.

Кроме того, Путин и Аль Сауд обсудили положение на рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+ и подготовку планируемого визита российского президента в королевство.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

В понедельник после атаки беспилотников на нефтяные объекты Путин предложил Эр-Рияду купить российские комплексы С-300 или С-400 .

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись нападению.

Из-за этого королевство потеряло более 50% нефтедобычи, сократив производство на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку с помощью беспилотников.