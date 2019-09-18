Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд по телефону обсудили атаку на нефтеперерабатывающие предприятия королевства, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул необходимость тщательного и объективного расследования произошедшего.
Кроме того, Путин и Аль Сауд обсудили положение на рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+ и подготовку планируемого визита российского президента в королевство.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
В понедельник после атаки беспилотников на нефтяные объекты Путин предложил Эр-Рияду купить российские комплексы С-300 или С-400 .
17 сентября, 08:00РИА НовостиСаудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки
В ночь на субботу предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись нападению.
Из-за этого королевство потеряло более 50% нефтедобычи, сократив производство на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
17 сентября, 09:20Сказано в эфиреПутин предложил Саудовской Аравии купить у России ЗРК. Что ответит Эр-Рияд?Президент России предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 после атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Эксперт Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik назвал эту атаку "одиннадцатым сентября" для нефтяного мира.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку с помощью беспилотников.
Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что нет свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает. Эр-Рияд заявил, что пригласит международных специалистов для участия в расследовании.