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РИА Новости

Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ

13:46 18.09.2019 (обновлено: 14:49 18.09.2019)
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© AFP 2019Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
© AFP 2019
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд по телефону обсудили атаку на нефтеперерабатывающие предприятия королевства, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул необходимость тщательного и объективного расследования произошедшего.
Кроме того, Путин и Аль Сауд обсудили положение на рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+ и подготовку планируемого визита российского президента в королевство.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
В понедельник после атаки беспилотников на нефтяные объекты Путин предложил Эр-Рияду купить российские комплексы С-300 или С-400 .
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В ночь на субботу предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись нападению.
Из-за этого королевство потеряло более 50% нефтедобычи, сократив производство на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
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Путин предложил Саудовской Аравии купить у России ЗРК. Что ответит Эр-Рияд?Президент России предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 после атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Эксперт Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik назвал эту атаку "одиннадцатым сентября" для нефтяного мира.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку с помощью беспилотников.
Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что нет свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает. Эр-Рияд заявил, что пригласит международных специалистов для участия в расследовании.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
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18 сентября, 15:10
РСРоман Славянский
198588456170
Да он всем позвонил с вопросом: "Чьи дроны"? Вдруг кто признается. Мне вот он тоже позвонил и я тоже в отказ пошел.
18 сентября, 14:30
Naum Vygodsky
27691110265
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