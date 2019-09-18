Эксперт рассказал о возможностях ракеты Х-101

Стратегический ракетоносец Ту-95МС во время нанесения удара по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. 5 июля 2017

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Крылатая ракета Х-101 может быть использована в качестве базы для создания межконтинентальной ракеты в ядерном оснащении, считает президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Ранее газета "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова сообщила, что дальность действий российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов. Так он ответил на вопрос, что Россия сможет противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров после выхода Вашингтона из ДРСМД.

"Данные о ракете Х-101 уже давно известны, она применялась, в том числе в Сирии. Ракета имеет уникальную дальность и значительно превосходит то, чем располагают американцы. Эта ракета может в дальнейшем развиваться и на ее базе может быть создан ассиметричный ответ американцам на выход из ДРСМД путем создания крылатых ракет межконтинентального радиуса действия в ядерном оснащении. Пока такого оружия ни у кого нет", - сказал Сивков РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в начале августа заявлял, что реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у РФ средствами. В их числе ракеты воздушного базирования - "Х-101" и "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективные комплексы, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон".

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.