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РИА Новости
Новое оружие России

Эксперт рассказал о возможностях ракеты Х-101

13:45 18.09.2019
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© РИА Новости / Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетоносец Ту-95МС во время нанесения удара по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. 5 июля 2017
Стратегический ракетоносец Ту-95МС во время нанесения удара по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. 5 июля 2017
© РИА Новости / Минобороны РФ
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Крылатая ракета Х-101 может быть использована в качестве базы для создания межконтинентальной ракеты в ядерном оснащении, считает президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.
Ранее газета "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова сообщила, что дальность действий российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов. Так он ответил на вопрос, что Россия сможет противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров после выхода Вашингтона из ДРСМД.
"Данные о ракете Х-101 уже давно известны, она применялась, в том числе в Сирии. Ракета имеет уникальную дальность и значительно превосходит то, чем располагают американцы. Эта ракета может в дальнейшем развиваться и на ее базе может быть создан ассиметричный ответ американцам на выход из ДРСМД путем создания крылатых ракет межконтинентального радиуса действия в ядерном оснащении. Пока такого оружия ни у кого нет", - сказал Сивков РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в начале августа заявлял, что реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у РФ средствами. В их числе ракеты воздушного базирования - "Х-101" и "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективные комплексы, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон".
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
Вчера, 09:02Сказано в эфире
"Недостижима для Запада". Военный эксперт о российской ракете Х-101Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал о ракете Х-101 с "недостижимой дальностью действия". Эта ракета уже прошла боевые испытания, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийНедостижимая дальность бытия
Недостижимая дальность бытия
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Недостижимая дальность бытия
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Новое оружие РоссииВыход США из договора о РСМДДжон БолтонДоговор о РСМДБорис ОбносовАкадемия геополитических проблемДоговор СНВ-3Дональд ТрампСергей ЛавровТактическое ракетное вооружение (корпорация)Владимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
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