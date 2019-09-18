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РИА Новости

В Ялте завели дело на полицейских, раздававших гражданство за взятки

13:39 18.09.2019 (обновлено: 14:17 18.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ялтинского УМВД и местных жителей за организацию преступной деятельности по выдаче гражданства России за взятки, сообщило следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц УМВД России по городу Ялте и местных жителей, подозреваемых в получении взяток организованной группой в крупном размере (п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Спецоперация по пресечению деятельности преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции и легализации иностранных граждан на территории России, была проведена в ночь на 18 сентября. В результате операции установлено, что организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте, его заместитель и начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции "Массандровский", отмечает СУСК. Посредниками при получении и передаче взяток выступили трое местных жителей.
В ходе операции проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемых, изъята документация.
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В следственном управлении добавили, что спецоперация проведена при сотрудничестве СУСК, регионального УФСБ, республиканского погрануправления ФСБ России и главного управления собственной безопасности МВД России.
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